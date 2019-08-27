暑期扎堆请年假 业内人士：休年假并不能“说走就走”

暑期扎堆请年假，企业面临“两头难”

业内人士提醒，请年假不能“说走就走”，应通过提前报批、轮休等方式减少对企业生产经营的影响

7月8月，正值暑期，请年假带娃出游成了不少职工的选择。面对员工扎堆请年假，批还是不批？这让不少企业陷入“两头难”的境地。

一方面，对于一些特殊行业，暑期是最忙碌的时段，工作任务繁重；另一方面，职工确实有休年假的现实需求。如何平衡两者之间的矛盾？业内人士提醒，职工休年假并不能“说走就走”，在与企业协商一致的情况下，可采用提前报批、轮休等方式减少对企业正常生产经营的影响。

“家有儿女”，暑期扎堆请假

在成都从事会计工作的刘女士，刚带着8岁的儿子从云南度假回来。刘女士告诉记者，平时自己和先生都要上班，孩子要上学，最合适的出游时间就是暑假。

据某旅游平台的数据显示，在今年暑期的出游方式上，亲子游比重增至29.4%。这也意味着，暑假成了不少“家有儿女”的职工休年假的高峰时段。

“我们部门有孩子的同事比较多，大家一般会提前商量，分配出游时间，尽量保证一周只有一位同事不在岗。”在西安某事业单位工作的钟女士和记者分享自己的请假心得。

今年41岁的陈女士是沈阳一家民营企业的部门负责人。她告诉记者，每年暑假，部门请年假带娃出游的同事不在少数。作为一名11岁孩子的母亲，十分理解大家的心情，只要提前请假，协调好工作，一般她都会批假。

不过，在北京从事培训教育工作的杨女士，请假之路并不顺利。她的休假请求最近刚被公司拒绝，理由是寒暑假是公司最忙的时候，人手不足。无奈之下，她进行了变通，找熟识的亲戚朋友带自己的孩子一起出游。

记者采访得知，不少家庭通过组团、共享等新方式带娃出游，主要表现为有年假的父母带朋友或亲友的孩子一同出游。

批还是不批，企业很纠结

记者采访发现，职工集中在暑期休年假的情况给企业带来了不少烦恼。

“我们旅游行业，寒暑假最忙，通常情况下人手都不够，更别说还要休假了，我们鼓励职工在淡季休年假，公司会协助购票和订酒店。”从事旅游行业管理工作的林先生向记者坦言，公司一般不会在暑期批准员工休年假。林先生说，这在入职时就会告知员工，这是由行业属性决定的。

近日，北京一家私人广告公司的经理宋先生也在为职工请年假的事情发愁。宋先生告诉记者，公司员工数量十分有限，而广告制作的每一个环节都需要有专人负责，少了任何一个人，都会影响工作进度，再雇人又会增加开支。“项目少的时候会考虑批假，有时候几个项目赶在一起，确实走不开。不批假，担心影响员工积极性，但是一旦批了一个，就会有更多人想请假，这样一来工作就没法进行了。”宋经理对员工暑期扎堆休年假很为难。

请年假不能“说走就走”

《劳动法》明确规定，劳动者连续工作1年以上的，享受带薪年休假。不过，这并不意味着职工可以在不与用人单位协商的情况下随意休年假，“说走就走”。

中国劳动和社会保障科学研究院副研究员李娟告诉记者，不同类型、行业、规模的企业，对带薪年假的认识程度和企业自身的承受能力有很大差别。因此，职工集中休年假对企业生产经营产生的影响大小也不一样。考虑到部分企业的生产实际，不批准员工在暑期请年假也在情理之中。

根据《职工带薪年休假条例》规定，企业可根据生产、工作的具体情况，并考虑职工本人意愿，统筹安排职工年休假。也就是说，如果员工休年假的请求影响了企业的正常生产秩序，企业可以不批准员工的年假申请。

不过《职工带薪年休假条例》也明确，单位确因工作需要，不能安排职工休年假的，经职工本人同意后，可以不安排职工休年假，但对于职工应休未休的年假天数，企业应按照职工日工资收入的3倍进行补偿。

李娟建议，用人单位应和职工在协商一致、双方同意的情况下作出年休假安排。“企业内部针对年休假的管理要保持灵活性”，7月8月先安排有带孩子出游计划的职工轮流休年假，没有这方面安排的职工可以在其他时段休假。从而通过优化内部管理的方式，灵活安排休假。

“一些企业对年休假的规定比较科学，对职工提前向企业提出拟休假申请的天数作出了具体规定，这就给企业留出了时间排班，安排轮休。”李娟表示，对于这样的规定，职工应遵守，以便最大限度降低因休年假对企业生产经营造成的影响。（关晨迪）

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)