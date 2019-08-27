52.6%的大学生创业者为实现梦想返乡创业

选择与三农相关项目创业的大学生越来越多，他们具备较高的素质能力，又拥有蓬勃的创业热情。他们的乡村创业有什么困难和困惑？对于乡村振兴，他们有哪些建议和期待？

中国青年报社创业周刊与KAB全国推广办公室近日联合开展调研，在大学生返乡创业人群中进行问卷调查与深度访谈，全国57位与三农项目相关的大学生创始人接受此次调查。调查显示，52.6%的受访大学生创业者返乡创业首选“为了实现梦想”。93.0%的受访大学生创业者认为乡村创业给当地带来了改变。受访者中，本科及以上学历者占77.2%，男性占87.7%。

52.6%受访大学生三农创业有知识产权 但仅1.8%的项目启动时获得融资

国家统计局报告指出，截至2018年年底，各类返乡下乡创新创业人员累计达780万人。为了促进农业农村经济的发展，国家对农村创业进行大力扶持，比如拓宽融资渠道、降低贷款难度、给予税收优惠等。

本次调查发现，在回答为什么选择返乡创业时，虽然近三成（29.8%）受访大学生创业者考虑政策优惠，但是更多的人是为了实现梦想（52.6%），考虑解决农村痛点的受访者占49.1%，38.6%的受访者为了帮助农民致富。其他原因还包括：市场广，易盈利（28.1%）；父母亲人在当地（15.8%）；没找到好工作（7.0%）等。

值得注意的是，52.6%的受访大学生创业者创立的公司有知识产权。从公司业务类型来看，从事种养殖的占36.8%；农副产品生产、加工占15.8%；互联网供销平台占14.0%；农村旅游占10.5%；高新技术产业占10.5%；留守儿童教育等其他项目占12.3%。

调查发现，即使有知识产权有技术，三农项目获得融资和贷款也并非易事，资金问题成为困扰大学生创业者的主要难题。这首先表现在三农项目创业的第一笔资金来源上，融资仅占1.8%，贷款比例为8.8%。在创业过程中，73.7%的受访者在回答面临遇到的主要困难时，首选“资金不足，融资困难”。三农项目创业失败的受访大学生，在回答原因时，资金问题也排在第二位（71.4%）

调查显示，大多数受访者启动三农创业的资金来源是自筹（50.9%），31.6%的受访者得到了父母亲朋的资金支持。50.9%的受访者创业时间在3年以下，3~5年的占33.4%，超过5年的占15.7%。从公司经营状况来看，有24.6%的受访者实现了盈利，35.1%的受访者盈亏平衡，28.1%的受访者亏损经营，有12.2%的受访者的项目失败了。

64.9%受访大学生创业者坦言三农项目“难以引进和留住适用人才”

乡村创业给当地带来的变化有哪些？ 68.4%的受访者首选“推动了新观念、新风气建立”；59.6%的受访者认为“农民收入提高了”；59.6%的受访者表示“带来了新技术、新模式”。仅7.0%的受访者认为“没有改变”。

人才不足一直是乡村产业发展的一块短板，乡村人才向非农领域流失现象严重。本次调查也发现，除了资金，“难以引进和留住适用人才”是三农项目创业面临的主要困难（64.9%）。

其他困难还包括：经营运行成本高（49.1%）、难以说服农民加入（42.1%）、相关创业服务落实不好（36.8%）、土地等产权问题（33.3%）、难以找到营利模式（31.6%）、自然天气风险（26.3%）、难以融入农村生活（19.3%）等。

近年来，支持乡村振兴和大学生返乡创业的政策频出，但是在实际落地的过程中，很多复杂因素影响了政策的执行和推广。调查显示，52.6%的受访大学生创业者表示“相关政策配套不齐”是自己在创业过程中遇到的主要难题。

调查中，还有57.1%的三农项目创业失败的受访大学生，把失败原因归结为“不懂农业政策”。一位创业者直言，一是对政策不够了解；二是减税等优惠政策操作程序复杂，限制条件多，影响了和自己一样的大学生创业者享受政策的红利。

对于乡村振兴和三农项目创业，调查中82.5%的受访大学生期待创业政策进一步落实，61.4%的受访大学生创业者希望获得贷款支持，56.1%的受访者建议建立与农民沟通机制，54.4%的受访大学生希望政府建立信息服务平台，50.9%的受访大学生建议政府加强相关培训。

据了解，农业农村部联合财政部正在实施新型职业农民培育工程。截至目前，中央财政累计安排70.9亿元支持新型职业农民培育工作，面向大学生等返乡涉农创业者，开展农业全产业链培训，从政策法规、创业创新等通用知识、专业技能、经营管理水平等方面规范培训内容，利用信息化手段开展在线培训和服务，实现线上线下融合发展。

(责编：何淼、熊旭)