原标题：江苏盐城一职业培训学校违规招生被叫停

今年暑假，江苏省盐城市有中考生家长反映，盐城万杰职业培训学校（以下简称“万杰学校”）没有学历教育资质，却以联合办学的名义，非法招收中考成绩不理想的学生，并以预收费的方式提前收费，导致许多学生和家长受骗上当。事件曝光后，江苏省人社厅派专人前往盐城督办此事，盐城市人社局及亭湖区委区政府成立工作组，进驻学校开展调查。目前，当地政府已责令该校停止招生、撤销网站宣传，并着手解决已招收学生的分流安置工作。

经工作组调查，万杰学校与常州的建东职业技术学院签订了挂牌授权委托书，作为建东学校的生源基地。万杰学校承诺考生可以通过“3+3”的模式，拿到全日制大专文凭。所谓“3+3”，指的是万杰学校先招生参加职业技能培训，然后安排学生参加自学考试或成人考试获取文凭，再输送到建东学校继续学习。

日前，中国青年报·中国青年网记者来到该校，发现没有家长前来咨询，门前“建东职业技术学院”的牌子已摘掉，学校官网挂出的违规招生信息也已删除。当记者询问是否能查看招生简章时，该校工作人员称“没有了”。

公开资料显示，万杰学校由盐城亭湖区人社局批准设立，办学类型为计算机、航空服务、养老护理员、育婴员、药物制剂工等。

按规定，该校只能开展短期技能培训，不能开展学历教育，也无法为学生注册学籍。据其官网介绍，该校设置包括药学、城市轨道交通运输管理专业、养老护理、幼儿教育、旅游管理（高尔夫）专业、航空服务、计算机及应用等专业。

“学生在我们学校完成三年的课程，经考核合格后，由相关机构颁发国家职业资格证书或职业技能等级证书，如安检证、护工证、保育员证等。”万杰学校副校长李德宽称，如果学生有升学意愿，可以通过参加自学考试或成人考试获取文凭。

李德宽说，学校今年的招生工作从4月开始筹备，原计划面向盐城市招收学生300人左右，“中考、高考完都可以”。

此前，在媒体曝光的视频中，该校的丁老师称已招到500名学生。李德宽解释，之前宣称中称，中考考100分也可以上，是为了招收更多的学生。被指虚假宣传主要是因为提到了低分录取问题。目前，药学、旅游管理（高尔夫）专业因不符合规定已停止招生，其他专业的招生虽受影响，但也有部分家长通过熟人介绍，有意愿给孩子报名入学。

“按照国家规定，职业培训学校每月收取600元的培训费。有的家长预交了1个月培训费，也有家长预交了1学期培训费3000元。”李德宽说，截至7月15日，学校报名登记的学生共193人，预收经费合计57万元，现已联系家长全部退清。

盐城亭湖区人社局相关负责人表示，下一步，将根据调查结果依法依规对其严肃处理，并全面排查其他职业培训机构培训行为，确保不发生违法违规情况。

(责编：何淼、熊旭)