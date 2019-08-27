所有学校都在铆着劲儿抓管理

去年年底，安徽省阜阳市颍东区教育局根据综合督导评估和第三方评估等结果，对相关单位和个人下发奖励经费1196万元，极大激发了基层教育工作者的热情。这只是颍东区重视督导工作、创新“365督导模式”的一个缩影。

颍东区现有专、兼职督学80名，实现了对全区272所学校挂牌督导全覆盖，当地建成督学片区、督学责任区、责任督学三级网络，形成了以重过程管理、重数据跑路、重结果运用等3个抓手，随机督导常态化、专项督导规范化、综合督导科学化、自评自纠标准化、信息交流制度化、平台建设信息化等6项举措，督前有方案、督中有记录、问题有提示、整改有回声、督后有小结等5个规范为主要内容的颍东教育“365督导模式”。

重过程管理 督出工作“加速度”

“搭好擂台和注重过程管理是做好督导工作最简单、最有效的办法，如今督导考核细则成为颍东教育工作的评价标尺和工具。”颍东区政府教育督导办专职督学吴元度说，实践证明，凡是放入督导评价体系内的工作起色都很快，扎实有效的督导工作助推颍东教育实现了洼地崛起和弯道超车。

袁寨镇督学责任区的变化就是一个很明显的例子。督学组长赵宗辉对记者说：“袁寨镇督学责任区发生的变化和取得的成绩都是在评比中被‘逼’出来的。”历经3年多的督导实践，袁寨镇已把挂牌督导视作规范学校发展的标准和抓好学校工作的试金石。现在，6位责任督学真正做到了研究督导、实践督导、反思督导，提出了‘选好督导视角，发表督学观点’的督导方法，形成了集体督导智慧和方案。“这里走向规范，这里促进发展”就是督学们在督导工作中总结提炼出来的响亮口号。

几年来，精准、有力的督导助推袁寨教育各项工作不断领跑。以教师、校长聘任制和集团化办学改革为主要内容的人事改革已初具雏形，袁寨镇中考成绩稳步上升，中心小学校园人文润泽心灵、素质教育全面开花，中心幼儿园成功创建为阜阳市一类幼儿园……2015年到2018年，袁寨镇中心学校总评排名从全区第11名跃居至第1名。

如今在颍东区，不论是城区学校还是农村学校，都在争先进位，都在铆着一股劲儿抓过程管理。

重数据跑路 评价体系适时调整

“我们注重根据上年度考核情况和当年工作重点，对评价体系进行适时调整。”吴元度介绍说，考核中重数据跑路，多远程过程监测，多采集客观数据，减少或取消现场考核环节，减少基层学校负累，使过程管理更具有针对性，考核结果更公平公正，更有利于工作推进。

根据颍东督导工作的安排，督导评价的“尺子”由业务科室按照相关规定，在充分发扬民主、多次听取意见和建议的基础上进行制订或修订。评价体系在每年1月底前调整结束，并及时下发至各督学责任区，形成了“年初‘出卷’、年中‘答卷’、年底‘阅卷’”的基本模式。如2019年督导方案，更加突出实绩，更加注重远程数据监控，删除以往总分中的现场观摩活动和迎检现场加分项目，由对应科室按照单项评估细则设置情况予以认定。

利用颍东区中小学责任督学挂牌督导工作平台记录督导过程、分享督导经验、展示督导成果，大大提高了督学的工作效率，大大减少了报送材料的负累。每月5日左右评选上月“督学发布”中的优秀稿件成为督学们关注的重要事、开心事、收获事，“督学发布”栏目成为督学们碰撞思维、交流思想、争先竞优的大平台。

重结果运用 让督导“长牙齿”

在颍东教育人看来，挂牌督导工作要想“长牙齿”、有权威，关键要抓结果运用。

根据《颍东区中心学校直属学校教育督导方案》，年终各项教育重点工作都有一个客观的得分和排名，其结果与学校、教师的奖励资金挂钩；根据《颍东区责任督学挂牌督导工作考核奖励方案》和《颍东区教学质量督导评估奖励暂行办法》，年终每位督学和督学责任区也会有一个和工作开展相匹配的得分和排名，仅督学绩效奖，2018年就兑现13万元。

对于临时性工作，颍东充分利用通报表扬和批评两种手段，进行激励或惩罚。仅2019年前3个月，颍东区教育督导委员会就印发督导通报4份，其中1份通报表扬、3份通报批评，对17所学校的32个问题提出通报批评，并计入2019年督导考核结果，扣分从0.5分到1分不等。

当地注重把督导结果作为对学校及领导班子成员评先、奖惩、任用的主要依据。年度综合考核得分排名分四个等次，分别奖补不同金额的办公经费，对连续三年位于后三位和连续两年位于末位学校的主要领导经组织研究予以调整。

“颍东区是全国中小学校责任督学挂牌督导创新区和全国义务教育发展基本均衡区。我们有自己的督导标准、自己的督学精神、自己的督导方式、自己的督导工具、自己的督导运用。”颍东区教育局局长颜明辉对笔者说，下一步，颍东将根据国务院教育督导委员会办公室2019年10项工作要点，不断完善“365督导模式”，继续着力在深入抓落实上下功夫，着力在加强队伍建设、加大经费投入和强化结果运用上下功夫。（武永生 桑琳）

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