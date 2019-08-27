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汕大新生徒步1300公里走“红色之旅”

“最有仪式感”的打卡报到

2019年08月27日09:13  来源：中国教育报
 

湖南籍2019级考生卢悦被汕头大学商学院市场营销专业录取后，与父亲卢庆丰以及刚满11周岁的妹妹卢珺一行三人，于7月27日由湖南省益阳市桃江县卢家村出发，徒步1300多公里的“红色之路”。在8月21日上午9时，父女三人顺利抵达汕头大学，以“最有仪式感”的方式到学校“打卡”。

卢庆丰介绍，在高考前他就与卢悦约定：“如果你考上大学，不管在哪儿，我们都一起徒步去报到。”卢悦很赞同。对有着近10年跑龄的卢庆丰来说，这场“说走就走的红色旅行”是经过深思熟虑才决定的。他深知徒步千里之艰险，但也清楚卢悦的身体素质和毅力，深信她愿意挑战也能做得到。卢庆丰说，卢家村本来就是一个革命基地，近代有革命先驱熊亨翰、卢性正等人，抗日英雄何宣也是本镇德茂园人。他认为让卢悦用脚步丈量大好河山，不仅能接受革命历史和优良传统的教育，感受红色文化的精神，而且可以锻炼女儿的意志力，并能提高应急处事能力。

为此，卢庆丰安排了一条“红色路线”。从益阳烈士公园、宁乡刘少奇故里、韶山毛泽东故居、湘乡毛泽东上过学的东山学校到湘潭彭德怀故居，再到南岳衡山、炎帝陵、井冈山等红色景点和文化胜地。

起初，卢悦妈妈担心，1300多公里的路程，妹妹年龄尚小，能否坚持是一个问题。可调皮的两姐妹异口同声说：“苦不苦，想想长征两万五；累不累，想想革命老前辈！”长征还没开始，她们就学到红军精神了。

3人、26天、1300公里，这是卢悦特别的上学路。他们特意做了面旗帜，绘制了从湖南益阳到汕头大学的路线图，一路携带。当汕头大学纪委书记冯兴雷见到卢庆丰时，夸他做得好：“这次徒步到汕大是一次让人感动的行动。这对卢悦同学以及她的小妹妹以后的学习和生活将起到积极的影响。通过这样的方式给卢悦同学上了大学第一课。”

“汕大的老师和师兄师姐非常热情，很出乎我的意料。校园整洁干净，很大气，正是我心目中大学的样子。”一到汕头大学，看到美丽的校园，卢悦显得特别开心，对接下来的大学生活充满美好向往。（曾建平）

(责编：实习生(樊洁瑜)、熊旭)
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