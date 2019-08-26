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00后的高三暑假：做兼职投身公益 不愿继续啃老

2019年08月26日08:33  来源：中国青年报
 
原标题：00后的高三暑假：做兼职投身公益 不愿继续啃老

　　他们的“高三后”暑期

　　在人们的印象中，刚经历完压力山大高考的学子，聚会狂欢、熬夜打游戏追剧、天天睡到10点起床，好像是理所当然的事，但记者在采访中发现，这一届以00后为主体的“高三后”，暑期生活更为丰富，个人选择也更趋多元。

　　不愿继续啃老的18岁

　　在很多人眼中，刚刚参加完高考的这届00后生活条件优越，从小养尊处优，但记者在采访中发现，不少“高三后”的这个暑假过得并不轻松，他们用点滴的拼搏和奋斗迎接自己即将跨入新校园的“成人礼”。

　　8月7日6时40分。

　　阳光刚洒进这个不到5平方米的房间，18岁的范兴松一骨碌爬起来，洗漱完毕抓起外套就往外跑，他得赶到业主家去打扫卫生。

　　范兴松是云南省曲靖市会泽县的高三毕业生，今年高考他考了576分，超出云南省一本线30多分。

　　高一那年，范兴松远在浙江打工的父亲被高处落下的水泥砖砸伤了脚，落下残疾后再也无法工作。父亲住院的花费和后续治疗的药费几乎掏空了这个家，还欠下了许多外债。

　　范兴松的母亲用一辆三轮车撑起了整个家的希望，她每天将地里采摘的蔬菜和自己做的豆花运到市集上卖，常常是深夜一两点才睡，凌晨四五点就起床为出街做准备。

　　接到录取通知书后，范兴松按提示申请了国家助学贷款。学费解决了，生活费却成为摆在他面前的一道难题。为了给母亲分忧，高考结束的第三天他便来到昆明。在昆明市北市区一处家政公司找了份短期工，那里还可以包吃包住。

　　每天，范兴松早上7时出发，去业主家打扫卫生，洗地板、擦玻璃、清洗地毯……做家政需要到处跑，也没有固定的上班时间，有时候要到深夜十一二点才能下班。

　　一个月的工资，加上老板额外的补贴，范兴松一共挣到了2000元。除去生活上的开支，他手上还剩下1400元。8月中旬，他入选云南省“阳光助学”名单，资助方每年向他们发放5000元，接下来的4年，他的学费与生活费暂时得到解决。之后，范兴松决定回到家里帮母亲干些农活，准备9月开学。

　　和范兴松不同，叶语(化名)是从小在蜜罐里长大的“白富美”，她家在昆明西山别墅区有两套房子，从小到大她用的手机都是苹果最新款，父母对她几乎是有求必应。

　　高考结束后，叶语突然跟父母提出，想要出去锻炼做兼职，“当时就想着自己都念大学了，不想继续啃老，赚点零花钱开学可以买‘复联’的周边。”

　　第一天去亲戚介绍的酒楼，叶语什么都不会。师傅教她制作山楂糯米球，在冒着白雾的蒸桶里，师傅一手抓起半个手掌大小的糯米球，麻利地揉捏成型。她跟着照做，可手刚握住一团滚烫的糯米，她猝不及防地大叫了一声，将糯米撒到了地上。师傅抬起头瞅了她一眼，没说话。叶语只能咬着牙，再次捏起一小团糯米，试图追上师傅的节奏。

　　第二天，叶语半个手掌都红肿了，她拿筷子都成了问题。但很快，她学到了新方法，捏糯米时手上先套上两层塑料袋，可以隔离大部分热量。

　　慢慢地，叶语学会的面点越来越多，驴打滚、凉糕、韭菜盒子等，15分钟她便可以完成一道菜。

　　每天要站近10个小时，晚上回家叶语都要用热水泡脚，暑期兼职尽管辛苦，也让她收获了从前在学校没学到的东西：耐心、细心与毅力。

　　一个月时间，叶语兼职挣到了4000多元。可拿到人生第一笔工资时，她改变了想法，她不打算拿这笔钱去买东西，而是选择存下来，“时刻提醒自己挣每一分钱都是不容易的”。

　　“现在不多尝试一下，将来回想起自己的青春也会觉得遗憾。”叶语说。

　　2018年5月，由全国学联秘书处指导，中国青年报社与腾讯QQ联合发布的QQ用户《00后画像报告》显示，对于成功靠什么的原因调查中，89.4%的00后首选“奋斗”，大幅高于“机遇”(62.0%)、“天赋”(50.3%)、“亲友”(15.3%)等。

　　好好的假期非要“自讨苦吃”

　　《00后画像报告》调查发现，一些00后具备了强烈的公益意识，有15.6%的受访00后希望未来“投身公益，帮扶他人”，王娇办和雷风媚便是其中的两位。

　　王娇办是广西壮族自治区河池市环江毛南族自治县的高三毕业生，9月即将前往北京中医药大学就读。

　　小学2年级时，王娇办所在班级里来了一群支教大学生，短短10多天的相处，在她心里留下了不可磨灭的记忆。

　　“他们好像天上的星星，我们在地上望着他们。”

　　高三毕业后，暑假时间较长，正好为爱芽支教团提供了下乡支教的契机。王娇办也想成为一颗“星星”，去为贫困地区的孩子带去知识和欢乐。短短10天的支教，王娇办所在的爱芽支教团准备了整整一年。

　　起初，他们所在高中的老师担心安全问题，并不支持她。进行支教需要介绍信，支教团队没有介绍信，王娇办便天天往老师的办公室跑，通过微信、电话向老师表达诉求，高中老师终于同意和驯乐中心小学沟通，给他们出具介绍信。

　　支教活动的经费是摆在王娇办和支教团成员面前的另一道难题，他们不想伸手找家里要钱，便想到利用义卖、捐款和拉赞助的形式筹集资金。尽管高三课业紧张，可每逢周末放假，王娇办和同学便结伴到县里人流量最大的白马步行街进行义卖筹款。这群年轻人也时常遭到拒绝和质疑，但他们没有放弃。

　　通过义卖和向当地的文博书城申请赞助，王娇办和同学筹集到了3000元，加上共青团河池市委向他们资助的3000元，足以支持爱芽支教团开展2019年暑期支教活动。

　　在没有老师带队、没有家长帮忙的情况下，21个高三刚毕业的学生凭借自己的努力，成功实现了到驯乐乡中心小学支教的计划。对于这群从小没吃过什么苦的县城孩子来说，他们在这所农村学校要面对没有网络信号、蚊虫叮咬、自己动手做饭、偶尔停电等种种困难。但10天的支教，团队中没有一个人抱怨，大家遇到了问题都会商量着解决。

　　今年9月，雷风媚即将进入广西大学就读，这个暑假，她跟随姐姐所在的广西大学某支教团前往河池市巴马县支教。雷风媚此前缠着担任队长的姐姐，央求了半个多月，支教团才破例让她随队。

　　从南宁市要先坐近5个小时的大巴到达巴马县三联乡，之后还要走近40分钟的石子路，才能到达三联小学。

　　和住宿环境的艰苦相比，家访是让雷风媚更害怕的事情。三联乡没有完全通上水泥路，从学校走出去后的一公里全为石子路，格外硌脚，从小在城市里生活的雷风媚没有走过那么多的石子路，每次外出家访后她都筋疲力尽，姐姐每次看到妹妹腿上的淤青也劝她不要再走山路了，待在学校为学生上课就好。但每次家访，雷风媚依然坚持同行。

　　朋友得知雷风媚去支教后，觉得她有些自讨苦吃，好好的假期，非要跟着去支教，但雷风媚并不在意这些看法，她觉得自己去做内心想做的事情即可。

　　共青团河池市委书记张秋文从2004年开始参与志愿公益服务，在他看来，和80后、90后相比，00后的家庭条件普遍较好，没有太多的外部经济压力，参与公益活动的动力更单纯、积极性更高。

　　在平时组织公益活动时，张秋文感觉到00后的自我意识更为突出，80后、90后参与志愿服务大都通过组织渠道参与，而00后更愿意根据自己的想法，独立地组织参与公益活动。在服务过程中遇到问题时，80后、90后喜欢通过传统方法，比如请教师兄前辈以往的解决办法，但00后首先想到的是网络，他们接受新事物，掌握新方法的能力更强。

　　实习生 朱倩 中国青年报·中国青年网记者 谢洋

(责编：郝孟佳、熊旭)
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