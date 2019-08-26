爆款英语考试评测何时休

原标题：爆款考试评测何时休

8月14日，在相关部门争取协调下，今年补增的新一次剑桥通用英语考试（MSE）网上报名开启。这次报名虽然没有上演报名网站瘫痪事故，但却再次上演了报名的盛况：北京、上海的所有考位“秒光”。一位北京五年级同学的父亲虽然精心准备，也没有抢到考位，只好报考了远在大连的考位。

在2017年之前，恐怕很多人都不知道还有这么一个考试。1993年，经原国家教委批准，教育部考试中心与英国剑桥大学考试委员会签署合作协议，在中国举办剑桥英语水平证书系列考试，首次开考剑桥通用英语五级证书考试（MSE）。

MSE系列考试是剑桥最早开发的英语考试体系，有100多年的历史，也是雅思考试的鼻祖，其内容、题型、结构与雅思考试相同，只是雅思考试更有难度并专门作为高等教育入学和移民的水平参考。

虽然这一考试作为雅思的鼻祖，其专业性备受专业领域人士青睐，但因为与升学考试无关，经历20余年的推广，到了2016年，全年考生不足两万人。与这一考试关联的课程只是零散地存在于一些小型培训机构以及大学继教院、民办外语学校、民办国际课程学校等机构，勉强维持生存。

2017年起，以PET为核心的MSE考试突然爆红，全年参考人数增长至7万余人，2018年继续高速增长，达到10余万人。伴随报考人数的迅速增长，剑桥PET英语考位一位难求，成了中国最难报名的考试。2019年6月MSE考试首次实现网上报名（以前人少没有必要），开放报名的瞬间，为争夺考位，大量的“机器人”短期海量频繁访问报名网站，最终导致报名网站瘫痪，引发不大不小的舆情。正是因为这一高涨的热情，相关部门协调英国考试主办机构特别增加这次考试，但仍然被瞬间抢光。据了解，今年参加MSE测试的人数可能超过15万人。

是什么魔力让剑桥英语考试在短时间内迅速蹿红？

原因其实很简单，在中小学升学的硬核证书与竞赛成绩中，PET能算上一号了。伴随一系列择校治理措施推出，尤其是小升初阶段，各类大小竞赛评测陆续被叫停，尤其是全面禁止数学竞赛，一时没有了可以区别衡量学生的硬尺子。但择校的需求仍然是旺盛的，一些学校还是希望看到能体现孩子特质或者是否优秀的尺子，家长也希望能有展示孩子优秀的硬指标。

在这个背景下，MSE就被发现挖掘出来——剑桥大学的权威英语考试，至少在英语学科上属于硬核证书。于是，MSE考试中的PET成为一部分学校在小升初中看重的尺子，尤其是一些民办学校与国际学校。

其实看重这一成绩的学校并不多，但在培训机构的蛊惑下，恐慌情绪在家长中快速传播放大，一传十、十传百，在很短的时间内MSE考试迅速蹿红。

据了解，MSE考试目前的主要参考人群是12岁以下的小学生，而考试的项目也主要聚集在KET和PET，即中低级考试，也就是中小学人群对应的测试，这些都从一个侧面印证了MSE蹿红的原因。更有意思的是，秒光，也只是发生在北京、上海等择校竞争激烈的地区，而择校并不激烈的城市并没有出现争抢考位的现象，至今仍然有很多考位。

MSE的走红，显然是择校治理产生的连锁反应，所谓摁下葫芦浮起瓢，堵了这边，那边就冒出来，就如地面辅导班受到打击，大家就转战网上在线教育。

这一现象也说明，虽然教育部门三令五申，但仍然是有学校违规在用各种手段选拔学生，尤其是大量的民办学校。

笔者相信，随着新一轮小升初PET证书价值的没落，MSE考试爆红的现象必将消失。这一现象再次提醒我们，择校的冲动是旺盛而强烈的，如果不能解决根本问题，未来还会上演新的爆款考试评测。

（作者为中国教育在线总编辑）

(责编：何淼、熊旭)