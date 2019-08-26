习近平总书记考察甘肃引发全省青年热烈反响

原标题：释放青春能量 争做有为青年

本报讯（中国青年报·中国青年网记者 马富春）中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在甘肃考察时强调，要贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，坚定信心，开拓创新，真抓实干，团结一心，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，深化脱贫攻坚，加快高质量发展，加强生态环境保护，保障和改善民生，努力谱写加快建设幸福美好新甘肃、不断开创富民兴陇新局面的时代篇章。连日来，习近平在甘肃考察和期间发表的重要讲话在甘肃青年中引发热烈反响。

“习总书记来到八步沙，和我们亲切交谈，还一起开沟压沙，这对我们是莫大的鼓舞，更加坚定了我接过父辈的接力棒、一代一代干下去的决心和信心。”古浪县八步沙林场第三代治沙人郭玺说，将牢记总书记的嘱托，向父辈们学习，甘当当代愚公，大力弘扬困难面前不低头、敢把沙漠变绿洲的奋斗精神，让绿色长城坚不可摧。

“作为山丹培黎学校的一名教师，很荣幸现场聆听了总书记的讲话。总书记的讲话为职业教育指明了方向，让我对职业教育信心倍增，今后我将以更加饱满的热情投身于职业教育，把艾黎精神和培黎优良传统传承发扬下去，为祖国培养更多的实用型技能型人才！”甘肃山丹培黎学校团委副书记曹泽说。

8月20日，在中国工农红军西路军纪念馆，该馆讲解员陈麓尧现场聆听了总书记讲话。“这是令我铭记的一天，听了总书记的讲话，备感光荣，也深知责任重大。今后工作中，我将以饱满的热情讲好红色故事，传承红色基因、弘扬先辈精神，让广大人民群众知道我们的共和国来之不易。”陈麓尧说。

兰州大学的同学们都在关注总书记在甘肃考察的新闻、学习讨论总书记发表的重要讲话。“虽然我们没有在现场，但依然能感受到总书记就在我们身边，我们都感到无比激动、自豪和温暖。”化学化工学院2016级化学专业本科生应锦川说。

“从村庄到林场，从项目点到文化企业，从河西走廊到黄河之滨，每到一个地方关注一个领域，最让人感受深刻的是，总书记在看望生态移民易地扶贫搬迁群众时强调，‘老百姓的幸福就是共产党的事业’。”西北师范大学教育学院团委书记文桃说，“作为一名共青团干部，一定牢记为人民服务这一根本宗旨，不忘初心、砥砺奋进，脚踏实地做好本职工作，为建设幸福美好新甘肃贡献智慧和力量。”

“祁连山生态环境关乎国家生态安全，新时代的马场人坚定贯彻新发展理念和绿水青山就是金山银山的生态环保理念，积极发展生态环保和可持续产业，使祁连山绿水青山常在。”甘肃节能投资有限责任公司团委书记赵新明说。

连日来，共青团夏河县委书记桑吉卡通过电视，收看总书记考察甘肃期间的重要讲话，深切感受到习总书记对甘肃的重视和关心。“作为一名基层团组织的负责人，要自觉向总书记真挚深厚的为民情怀看齐，切实强化以青年为中心的发展思想，大力弘扬求真务实，真抓实干的作风，增强青年工作的针对性、实效性、亲和力、感染力。”桑吉卡说。

“作为一名共青团员，我们应该继承和发扬团员青年生力军和突击队作用，勤学、修德、明辨、笃实，将个人理想融入国家需要，把个人发展同共青团的发展紧密联系在一起，充分发挥青年团员的先锋模范作用，释放青春能量，争做有为青年。”临夏市西部计划志愿者马蓉说。

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