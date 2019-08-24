原标题：跨进大学的校门前 他向小学母校捐出了3600元

颁发特殊毕业证书。

捐赠信封留存校史馆。

昨天上午10点，衢州江山市中山小学的一间教室内，校长毛伟琴将一张特殊的毕业证书颁给了6年前从学校走出的肖屹。

8月22日，18岁的肖屹将3600元捐给了中山小学用于扶助贫困优秀学子，这些钱是他高考后做家教赚来的。8月25日，肖屹将跨入北京交通大学的大门成为该校新生。

2015年，肖屹曾和同学一起扶起车祸中的受伤者，此事被钱江晚报报道后赢得了社会广泛赞誉，肖屹当年也被评为“浙江省美德少年”。

肖屹说：“在中山小学的六年里，学校和老师改变了我的内向和自卑，才有了今天阳光自信的我。”

“我和中山小学的全体教师为肖屹感动，专门为他赶制了这张迟到的小学毕业证书，知道感恩的孩子一定有个不错的未来。”毛伟琴说。

从小内向的孩子

小学第一课就代班长喊“起立”

肖屹自小聪明，父母也望子成龙，他5岁就开始参加钢琴、国画等各类培训班。这孩子成绩出类拔萃，但性格却极度内向。在读幼儿园时，常被同龄孩子欺负到哭鼻子，还经常不肯去幼儿园。

儿子的内向和自卑让母亲毛波清一度一筹莫展。临近上小学前几天，毛波清和中山小学杨苏娟老师进行了沟通，希望小学阶段作为班主任的杨老师能帮肖屹走出内向，树立自信。

杨苏娟是一名从教20多年的经验丰富的女教师。开学前，杨老师和肖屹进行了多次接触，“肖屹是一个聪明的孩子，给他信心，他一定会开朗起来。”

开学第一节课，班干部还没有选出。杨苏娟有心指定肖屹喊上课前的“起立”。

至今，肖屹还清晰地记得开学第一课的场景，“那是一个晴朗的早晨，我鼓起勇气喊出了‘起立’，班上同学全部站起来。我当时感觉前所未有的好，自信心陡然感觉爆棚。”

成绩优异的肖屹随后当选为班长，小学六年不断参加各类社会活动，钢琴、国画、书法都在学校里小有名气。由此，他的朋友渐渐多了起来，性格也渐渐开朗起来。做了六年班主任的杨苏娟在肖屹眼里已经不止是一个老师了，“她更像是我的亲人，一个和妈妈一样亲的亲人。”

即将跨入大学校园的肖屹对小学生活充满感情。“六年在中山小学的生活，让我学会了很多。我学会了关心他人，认真奉献，我学会了尊敬师长，认真学习。这六年是奠定我未来的六年一个基础，是我童年生活中美好的回忆。”肖屹说。

进大学校门前

他打工挣3600元赠给母校助学

走出中山小学的肖屹成绩依旧优秀，但心中的自卑荡然无存，变成了开朗、乐于助人的好少年。

2015年3月13日下午，在江山二中念初二的他和同学叶留痕在放学途中遇到一电瓶车主突发事故晕厥在地，流血不止，二人上前施救，他们一起直待伤者被救护车接走后才离开。当年，此事经过钱江晚报独家报道后引起社会赞誉，“阿里天天正能量”也为两位少年颁发特等奖奖金，但两名同学将奖金转赠给了其他贫困学生。当年，肖屹、叶留痕被评为浙江省“美德少年”。

肖屹一直认为自己的阳光善良得益于江山市中山小学的培养。“我一直想为母校做点什么，哪怕是一点点微小的帮助。”

成绩优异的肖屹考上了衢州当地最好的高中，并在今年参加了高考。

今年6月底，肖屹知道自己的成绩已经上了第一批录取线。随后，他决定在暑期打工挣钱捐给中山小学的贫困学生。

肖屹没有将计划告知任何人，妈妈毛波清只知道儿子去给人做家教。“我们原以为他挣大学期间的零花钱，没想到他会去捐给母校。”

肖屹每天按时给人做家教，每天都要一对一辅导四个小时。“我是怀着感恩母校的心情做家教的，所以我没有落下一节课，学生对我也很满意。”

8月22日，肖屹拿到了3600元的家教报酬，他将钱装在信封里，交给了中山小学的杨苏娟老师。

捐赠信封将留在校史馆

学校为他特制毕业证

校长毛伟琴说，建校以来，学子反哺母校的事例很多，但一个高考学子打工挣钱捐赠母校的情况，这是第一例。

8月22日晚上，毛伟琴将这个消息传达给了每一个老师。老师们齐声点赞：肖屹同学是一个懂得感恩的孩子，学校应该记住这样的孩子。

校领导一致同意，将肖屹捐赠的信封永久地存放在校史馆。“我们要让中山小学的每个学生都感受到肖屹的感恩的心。”毛伟琴说。

毛伟琴专门为肖屹制作了一张特殊的小学毕业证，并亲笔签下了自己名字。“我们会用好肖屹同学捐的每一分钱，也会将肖屹同学的故事不断地在学校内讲述。”

(责编：郝孟佳、岳弘彬)