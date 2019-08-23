逃避现实是考研最消极的理由

近年来，越来越多的大学生在本科毕业后选择继续深造。据某研究院不久前发布的《2019年中国大学生就业报告》显示，2018届本科毕业生“正在读研”（16.8%）及“准备考研”（3.3%）的比例较2014届分别增长3.2%、1.4%。在考研大军中，有些人坦言自己是“逃避式考研”，暂时不想就业、逃避进入社会。

考研理由千百条，逃避无疑是最差那一条。

一个人为什么要考研？粗略梳理，依动机论，无非有几种：最纯粹的动机，就是利他主义，立志为国家科技、文化事业做贡献。最大众化的动机，就是“主观为自己、客观为他人”。教育有两个主要功能：一是提高个人能力，一是改变社会地位。投射到现实里，一般而言，学历越高，收入越高，自我实现的机会越大，个人对社会的贡献也就越大。因此，人们总是倾向于不断提高自己的学历水平，以获得更大的发展空间。最消极的动机，便是逃避现实，不敢面对就业、不能适应社会，于是选择考研，继续待在校园，拖几年再说。3种动机中，最后一种最有害，最不可取。

“逃避式考研”能否提升你的个人能力，值得打个大大的问号。考研成功不过是获得了一张“入场券”，能否学到真知识、掌握真功夫，还得靠个人修为，别人替代不了。为逃避现实而考研，醉翁之意不在酒，能否用心读书、读到真书？用这种心态对待学习，就算能顺利毕业，那文凭有多少含金量？

“逃避式考研”能否给你更好的人生前景，恐怕也是一个未知数。逃避并不是一种积极的人生态度，第一次面对无法解决的问题时选择逃避，第二次、第三次面临时怎么办？总不能逃避一生吧。因为想逃避一种生活，而陷入了另一种无可逃避的生活之中，这是很多“逃避式考研”者的一种真实状态，这种感觉并不好。当逃避成为人生态度之后，更加有害。

现实而言，就算在大学多待几年，学历有了提升，对自己未来的发展也未必有翻天覆地的改观。学历，更多时候是锦上添花，而非雪中送炭。当你成天在朋友圈晒研究生“幸福时光”的时候，那些本科毕业即就业的同学已在各自岗位上默默奋斗中、收获中，发展得顺利的，3年已有一定的成就，而你可能还是“零起点”、职场“小白”，起点已经大不相同了。

考研本来是一件值得鼓励的大好事，如果真心喜欢读书、一心想搞学术研究的话。但为了逃避现实而考研就没有什么意义。（练洪洋）

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