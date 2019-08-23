遭遇“问题水泥”学校如期开学

本报北京8月22日电（中国青年报·中国青年网见习记者 耿学清）曾经在建设宿舍楼时遭遇“问题水泥”的河南省鹿邑县志成实验学校本周开学，学生们如期住进了新宿舍。

7月9日起，媒体报道的“25吨问题水泥卖到河南农村学校”事件，引起广泛关注。这所学校建设宿舍楼打地基时发现了不合格水泥。报道发表后，山东省、河南省等地有关部门相继成立调查组、工作组，山东枣庄市鹏源建材有限公司涉嫌生产销售不合格水泥被查实，公安部门介入调查，相关责任人被控制。7月28日，志成实验学校与鹏源公司达成了赔偿协议。在此过程中，宿舍楼的工期耽误了两个月。而志成实验学校的1700多名在校生中，超过一半住校，其中多数是附近的农村留守儿童。

据校方介绍，为了不耽误开学，工程一直在抢工，最高峰时有14支建筑队同时作业。宿舍楼主体建筑于7月底完工，但装修工期太短。国内最大的水漆企业河北晨阳集团看到本报报道后，无偿提供了该企业等级最高的儿童漆，如期帮助学校完成了内部涂刷，保证了正常开学。

志成实验学校校长张光启告诉记者，老宿舍楼是由以前的工厂车间改造的，内部没有厕所，孩子们晚上要跑到校园里上露天厕所。新宿舍楼均为6至8人间，每层都有厕所，还安装了中央空调。

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