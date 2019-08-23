面对你的职业 是否感到“被吸引”和“锲而不舍”

我们常说 “兴趣是最好的老师”。做有兴趣的事情能够让我们感到幸福，也容易做出成绩来。如果一个人能够每天从事自己感兴趣的工作，那该多好啊！

但是，什么是真正的兴趣？怎样才能知道自己真正的职业兴趣呢？这个问题上大家却常常是一头雾水，容易搞错。

很多人会认为，让自己开心快乐的事就是兴趣。当然，兴趣能够带来开心快乐，但是不是所有带来开心快乐的事都是兴趣。比如我们感到累了，休息一下就挺快乐。但是这个不是兴趣，只是我们的需求得到了满足。

再比如，有的同学喜欢打球，打完球觉得身心舒畅。但很可能打球也只是一种消遣娱乐，业余的时间才去做，用来换脑子的。忙起来的时候，打球就抛之脑后了。

又或者，你觉得某个事情应该挺好玩的，真的去尝试了之后发现，又难又枯燥，比如弹钢琴、学书法，很多人都没有坚持下来。也可能觉得反正也不能成名成家，干脆算了。这些都不是真正的兴趣，往往是好奇心或者价值观驱动的。

哪到底什么是真正的兴趣呢？可以让我们来看看95后深圳小伙子卢驭龙的故事：

卢驭龙，曾在中国达人秀节目中表演过“闪电侠”， 是个真正的科学少年，从小就爱钻研。小学二年级的时候，就经常跑到初中年级旁听化学课。9岁那年，他在医院里捡到了一瓶高氯酸，于是开始实验。有一次不小心让液体翻出来，把大腿烧伤了，但这次烧伤，并没有使他失去信心，而是深深地引起了他的兴趣。

卢驭龙自己动手办起了一个化学测试室。13岁那年，他在家做化学高能反应的实验，当时只是想试一下通过不断调整化学剂量的比例，测试这些化学成分的威力。没想到爆炸发生了，他全身多处受伤，昏了过去。当时住院一年多，缝合了四百多针。但是这个小伙子嫌住院治疗时间太长，浪费了做实验的时间，偷偷地离开病院，继续实验，一直坚持到他这个试验成功为止。

当然，我并不是鼓励大家做实验不要命，我要说的是兴趣的核心特征，那就是“被吸引”和“锲而不舍”。

做感兴趣的事情，是一种什么样的状态呢？积极心理学的代表人物之一米哈里·希斯赞特米哈伊(Mihaly Csikszentmihalyi)提出了著名的心流（flow）的概念。

也就是说，当人们在专心致志、积极地参与从事某种活动时，会忘记了时空和自己，达到“物我两忘”的状态，这时候他们感到最为愉快和满足。他将这种状态称之为“FLOW”。这种体验也被叫做沉浸体验。你如果在某个事情上经常有被吸引的感觉，沉浸体验，停不下来，克服一切困难也要去做，这大概就是你的兴趣了。

总结下来，真正的兴趣有这么几个核心特征：

兴趣是让我们感到开心的事情；享受其中，经常有沉浸体验；虽然知道这个事情有很多弊端，比如苦和累，但你还是被这个事情吸引，愿意坚持去做，遇到困难不退缩，锲而不舍。

另外，真正的兴趣不是以下的几个概念：

兴趣不是好奇心。一时出于好奇而关注，不持久，不是真正的兴趣。

兴趣不是短时间的需求。比如休息，休息够了之后我们就想去做点别的了。

兴趣不是特长。能够做得好是一种能力，不见得享受其中。比如很多同学被家长逼着参加艺术考级，或练武术，甚至也拿了奖项，但是日常生活中并不喜欢，也不享受这类活动。

兴趣不是爱好。很多人的业余爱好只是满足娱乐，并不能够承担其中的挫折。

兴趣也不是价值观。比如赚钱，有人可能对赚钱的过程并不喜欢，只是追求结果。赚钱也只是自己认为比较重要的一个任务而已。

……

照这样“苛刻”的标准，你可能会突然发现，你居然没有兴趣了！是的，事实可能就是这样。所以，我们需要花很多时间和心思去寻找兴趣，尤其是当它的声音被各种外界的杂音掩盖的时候。 也有人可能会说，我对打游戏感兴趣啊！符合以上的所有特征：感到快乐、被吸引、重视过程、沉浸体验……那我也想问问这样的同学，如果把打游戏当成职业，你真的了解其中的苦和累吗？真的能够接受其中的苦和累吗？如果遇到困难，你真的能够锲而不舍，还是消遣娱乐一下而已？我特别认同韩寒的一句话：不要用你的业余爱好，去挑战别人的饭碗。

兴趣不是那件让你舒舒服服就拿到结果的事，兴趣是那件白天让你痛苦地琢磨，晚上睡不好觉，早上四五点爬起来，一边咧嘴苦笑一边也要拼命干完的事——那才是兴趣本来的样子。

（作者单位：北京师范大学珠海分校教育学院）

(责编：何淼、熊旭)