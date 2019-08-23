公开未还助学贷款学生信息不妥

银行方面公开未还助学贷款学生信息，已有侵犯公民合法权利之嫌。当然，不是说公布公民的任何信息，都会构成侵犯隐私权等，关键是公开的个人信息是否具备“可识别性”。

据报道，日前，江西某银行发布的一则催款通知惹来争议。为催逾期未还助学贷款，这则通知公布了141名大学毕业生的姓名、学校、逾期金额、住址等，逾期金额最少3.47元，最多11890.96元。据悉，该催收名单发布后，不少人还了钱。

其实，银行方面之所以发出催款通知，也是情势所迫。尽管这些大学毕业生签下了助学贷款合同，当初也有信誓旦旦的还款承诺，但毕业之后却玩起了活人消失，“很多人留的电话已变更，地址是学校的，或地址不详细，或是错误的”。如果这些助学贷款再不还上，就成了一笔烂账，银行方面就得自己承担损失。

平心而论，催款通知是个不错的主意。在这份催款通知中，银行善意地提醒欠债的大学生，“毕业后，从当年的9月1日起不再享受政府贴息政策，每年12月21日请按时交纳贷款利息，到期及时偿还贷款”，强调“留下不良信用记录”“影响个人信贷”“无法坐高铁、飞机”等5种逾期后果，并指明了“网点、银行卡或手机自助还款”方式和还款时间。对于那些因为“疏忽大意”等原因“忘了”偿还贷款的大学毕业生，借着这架主动递过来的“梯子”，还能“迷途知返”。

问题是，这份催款通知中还有一个“大杀器”：附带了一份“截至2018年12月21日逾期学生名单”，包括了姓名、高校、逾期金额和住址等学生信息。对于那些欠债不还的大学生，原以为能一拍屁股走人，神不知鬼不觉，而这些信息的公布意味着“老赖”的身份可能会人人皆知，只有及时偿还贷款才能“止损”。这或许也是该催收名单发布后，一些人主动还钱的动力所在。

可是，这种做法并不是那么合乎法规。我国法律严格保护公民的隐私权和个人信息，隐私权保护明确写入侵权责任法；2017年民法总则修订，对个人信息权作出明确规定，确立了个人信息的民事法律保护；刑法修正案（九）确定侵犯公民个人信息罪；最高法、最高检出台《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》等，则是从刑事角度对个人信息予以保护。回到这起事件，银行方面公开未还助学贷款学生信息，已有侵犯公民合法权利之嫌。

当然，不是说公布公民的任何信息，都会构成侵犯隐私权等，关键是公开的个人信息是否具备“可识别性”。2013年，最高法、最高检、公安部联合发布《关于依法惩处侵害公民个人信息犯罪活动的通知》，将公民个人信息定义为“能够识别公民个人身份或者涉及公民个人隐私的信息、数据资料”。尽管银行方面未公布这批大学毕业生的某些“核心个人信息”，如公民身份证件号等，但在催款通知中有的家庭住址信息之详细，已能准确定位到具体当事人。审视银行方面公布的这些个人信息，在一定程度上已具备了“可识别性”，可以说对公民的隐私权和个人信息构成了实质性侵犯，因此应当承担相应的法律责任。

在一个法治社会，受害维权并不是任性的资本，只有依法操作才能行稳致远。透过这起事件，银行方面应当对维权方式进行检讨，避免侵犯公民隐私权、个人信息。当然，对于那些欠债不还的学生，更应当有所警醒，诚实守信是最重要的品格，也是最基本的底线。

（作者系空军军医大学副教授）

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