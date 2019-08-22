以教育带动行业 以行业支撑教学

费杰宁是宁波卫生职业技术学院首届家政服务专业毕业生，目前任宁波新日月物业有限公司保洁部专员，负责该物业管理区域内的环境卫生管理。与一般家政从业人员相比，她认为，家政服务专业的“科班生”在客户沟通、行政事务、信息技术、活动策划和学习能力等方面具有明显优势。

近年来，越来越多的大学毕业生进入家政服务业。在宁波市家庭服务业协会会长莫小芬看来，家政服务专业毕业生专业素质好，业务能力强，实践技能扎实，有的学生刚毕业就可以胜任企业部门的管理工作，为行业输入了新鲜的血液。

随着社会经济快速发展，呈现出人口老龄化、家庭小型化和服务专业化的趋势，家政成为极具民生价值的新兴产业。在沿海港口城市宁波，老龄化的特征更加明显，家政行业快速转型升级，行业需求旺盛，而与之相对应的职业教育供给体系没有形成、企业育人功能没有培育、学生职业认可度明显不足。

对此，2013年，宁波市贸易局（现宁波市商务局）牵头，依托宁波卫生职业技术学院，在省内率先成立宁波家政学院。2014年，宁波市民政局牵头，依托宁波卫生职业技术学院，在国内率先成立宁波老年照护与管理学院。

2013年9月，宁波卫生职业技术学院首次招收全日制高职层次的家政服务专业学生，招生计划100名，而实际报到只有38人，不少学生还是从其他专业调剂过来的。

“家政行业还处于发展的初级阶段，职业化、规范化水平相对较低，职业社会地位不高，就业环境不理想，因此家政服务专业人才培养必须得到政府职能部门、行业企业的支持。”该校党委书记任光圆说，为此，创新构建政行企校四方协同的治理机制，有利于形成资源共享、信息互通、互为供需的育人合力。

宁波家政学院和宁波老年照护与管理学院实行理事会领导下的院长负责制，理事长由宁波市贸易局、宁波市民政局主要负责人担任，把握学院发展总体方向，促进政府政策的支持以及行业企业资源的整合应用。院长由理事会聘任，促进充分发挥院校教育教学资源，同时，建立以行业企业实际需求为导向的工作机制。

宁波卫生职业技术学院家政服务与管理专业负责人、宁波家政学院副院长朱晓卓介绍，家政服务与管理专业定位为“健康+家政”，以培养具有健康服务能力的家政企业管理人员为目标，确立“平台+模块”课程设置，包括思政与公共素质课程、职业能力素质课程和岗位方向模块3个平台，构建了对接家庭全生命周期的课程体系，根据行业发展趋势设置了老年照护与管理、病患照护与管理、母婴照护与管理3个方向，岗位方向课程对接职业标准，实现了课岗、课证的互融。

为鼓励更多学生选择家政服务业，提高行业的就业吸引力，宁波市贸易局通过宁波家政学院设立100万元人才培养专项基金，对报考、转入家政服务专业以及在本市家政行业就业的学生进行奖励。宁波市民政局专门发文，鼓励在职人员报考老年保健与管理专业，并专门制定了养老相关专业在职奖补政策。

此外，宁波卫生职业技术学院与行业合作，以“学历+培训”模式为行业骨干提供继续教育学历培养，累计培养家政服务与管理、养老服务相关专业毕业生4500余人。同时，根据区域特点开发标准开展社会培训，完成5000余人企业在职人员和行业培训师培训工作。宁波家政学院牵头开发了“母婴照护员”等4个家政服务地方标准、制定了家政服务合同范本并在宁波市推广，推动了行业的规范化、职业化发展进程。

“家政行业提质扩容，要教育先行，人才引领。最近，国务院办公厅发布的家政36条，让高校充分认识到家政服务与管理人才培养对行业提质扩容的重要作用。”宁波卫生职业技术学院校长贾让成说，下一步，宁波家政学院将深化产教融合，进一步加强培养、培训、标准开发和技能考核四位一体的功能定位，实现教育链和产业链协同对接、同频共振，形成“政府出政策、学校能组织、行业有指导、企业愿参与”的专业发展生态，积极推动行业的转型升级和提质扩容。（记者 史望颖）

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