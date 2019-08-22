厦大博士团为修复红树林开“药方”

近日，厦门大学环境与生态学院博士团来到福建省罗源县松山镇，对当地红树林海岸公园的植被、鸟类、鱼类、底栖动物、水文、地形地貌、滩涂养殖等进行综合调研，并为当地红树林修复提供解决方案。

博士团带队教师、环境与生态学院副院长、中国生态学学会红树林生态专业委员会秘书长王文卿介绍，红树林是全球生物多样性最丰富和生态服务价值最高的自然生态系统之一。2001年以来，经过严格的保护和大规模的人工造林，中国红树林面积以每年1.8%的速度增加，成为世界上少数几个红树林面积净增加的国家之一。但是，我国的红树林也面临外来植物互花米草入侵、人工造林成活率低等问题，福建更是互花米草入侵的重灾区。如何充分挖掘红树林的价值，在进行保护的同时，促进地方经济发展，国内还缺乏可推广的案例。

罗源县在人工清除互花米草的同时，开展一定规模的红树林造林，并留出部分滩涂给社区居民用于贝类养殖增收，宜林则林，宜养则养，实现了“生态+经济”共享发展的生态修复新模式，是我国迄今在非自然保护区兼顾红树林修复和社区居民增收的典型案例。今年初，该案例成为自然资源部红树林调研团的重点调研对象。自然资源部领导批示：“尽快总结经验，解决关键技术问题，推广该案例。”

调研期间，博士团分为社会经济组、植被组、鸟类组、底栖动物组、鱼类组和无人机航拍组等6个小组，在当地开展了植物群落、底栖动物多样性与分布格局、鸟类多样性与分布格局、地形地貌及景观格局、社区居民从事水产养殖及捕捞等系列调研和调查，并就“新型红树林修复模式”这一主题与罗源县相关部门进行了深入交流。

王文卿表示，博士团返校后，会将调研结果整理成一份含存在问题、解决方案、改进措施和指导意见的技术报告，并提出一套兼顾红树林修复、互花米草控制和社区居民养殖增收的操作手册，提交给政府相关部门，并力争大力推广罗源县的模式。

据了解，今年暑假期间，厦门大学环境与生态学院以“生态文明建设”为主题，组建了21支社会实践队伍，来自该院各专业和各年级的200多名学生分赴全国各地，就生态文明思想宣传、美丽中国建设、垃圾分类调研与宣传等内容进行火热的社会实践。（熊杰 李静）

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