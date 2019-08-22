600多万留守儿童的关爱需求依然十分迫切

截至去年8月底，我国留守儿童数量相比2006年下降22.7%，部分地区降幅40%以上。然而，据统计，我国目前仍然有600多万名留守儿童，对于这一群体的关爱刻不容缓。

近日，关爱农民工子女工作座谈会在北京召开。此次座谈会是今年关爱农民工子女阳光少年成长营活动的一部分，作为主办方的中华全国总工会农民工领导小组办公室特别邀请了来自全国各地的工会组织代表一起分享工作体会，探讨发展现状。

本次座谈会旨在按照全国总工会关于进一步做好农民工服务的工作部署，围绕农民工子女和留守儿童目前生活学习健康现状，工会组织如何发挥桥梁作用搭建交流沟通平台，设立帮扶长效机制，汇聚社会力量，构建学习、生活和心理等结对帮扶载体，切实解决孩子们学习生活中的实际困难等6个方面进行交流探讨。

中国职工国际旅行社总社副总经理王宗昌表示，开展关爱农民工及其子女活动，是工会组织贯彻中央关于关心服务农民工群体的一项重要工作内容。以“感恩祖国·拥抱北京”为主题的关爱农民工子女活动，对于推动形成全社会关心广大农民工群体及农民工子女营造良好氛围起到积极作用。

全国总工会权益保障部农民工作处处长王海龙就近年来全国工会系统对农民工群体给予的关注和当前留守儿童面临的问题与大家进行了交流。他指出，关爱保护农村留守儿童工作是一项系统工程和长期任务。我们要用实际行动帮助解决农民工的后顾之忧，让他们真切地感受到工会作为“娘家人”所带来的贴心和温暖。

“留守儿童缺的不是物质，也不是知识。孩子们最缺的是心理关爱、疏导和引导。”河南省濮阳市渠村乡第一中学校长郑结明在座谈会上表达了自己的心声。为了帮助孩子们解决在实际生活中遇到的心理健康等问题，树立良好的人生观、价值观，他还专门考取了心理咨询师资格证。他在座谈会上反复强调：“留守儿童作为一个特殊群体，由于家庭教育的缺失或不健全，容易在身心健康方面出现系列问题，亟待给予足够关注。”

贵州省贵阳市总工会女工部部长杨红梅对此也深有同感。在发言中，她说：“现在的孩子们在物质生活上并没有大家想象的那么贫困，但是在这些孩子的心理健康问题上确实缺乏足够的关爱。”她提议，在一些农民工子女集中的学校，为他们提供类似于“心理健康讲座”的心理辅导和更多的关爱。

座谈会上，大家建言献策，分享工作经验成果，畅谈工作体会，以实际案例启发创新工作思路，为今后进一步深入开展农民工子女关爱工作汇聚了智慧和力量。

据了解，“感恩祖国·拥抱北京”阳光少年成长营活动是全总关爱农民工及其子女的一项品牌性活动，自2016年启动以来，已成功举办4届，参加该活动的农民工子女达4000余人。今年，共有来自全国12个省份的1000余名农民工子女参加此次追梦之行。自活动举办以来，每一年的人数都在增加，该活动的辐射效应也在不断地增强。（刘开杨 杜沂蒙）

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