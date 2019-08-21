“小小程序员”编写“大世界” 智慧点亮暑期生活

人民网北京8月23日电（李依环、实习生樊洁瑜）“我眼中的人工智能，就是机器人可以代替人类完成一些繁琐的工作”、“学习人工智能帮助我开阔了眼界”……在日前举行的2019全国青少年人工智能科普教育展演活动上，来自全国多所中小学的“小小程序员”们纷纷谈了自己对于人工智能的认识，也带来了和小伙伴们创作的智能化作品。

活动上，辽宁抚顺第六中学的小选手们展示了一款智能宠物机器人。谈到创作灵感来源，其中一位同学谈到，他们发现社区的爷爷奶奶们年纪大了，生活不便也很孤单，所以想创作一个智能陪伴机器人。小选手们通过语音识别实现了语音聊天，用图像识别实现了智能自动跟随等功能，让老人感觉时刻有人陪伴、不再孤单。

来自山西的学生们带来的作品是一个智能控制蔬菜大棚。它可以实现自动浇水、阳光追踪、智能控制间距，达到更好地利用阳光、土地、水资源的目的。在接受人民网采访时，他们自豪地说：“我们根据自己的创意，在老师的指导下制作出这个作品。”小选手们在生活中寻找灵感，结合人工智能软硬件，动手创作出一件件多功能、贴近生活的人工智能作品。

“关注人工智能、投入人工智能、掌握人工智能是发展的要求，是时代的要求。而今，有志于建设世界科技强国的中国青少年一代应当立志成为人工智能的爱好者、应用者、工作者和创新者，为未来人工智能领域谱写新的篇章。”中国工程院院士倪光南在开幕式上表达了对青少年的殷殷期盼。

厦门市莲河中学的信息技术老师陈金定此次也作为带队老师参加了活动。他接受人民网采访时说，中学阶段是思维开发的关键时期。学习人工智能对孩子的影响非常大，对思维能力的培养也很重要。学生在学习人工智能过程中会遇到很多问题，是一个“发现问题——分析问题——解决问题”的过程，这个过程也可以拓展到生活的方方面面，对提高生活中解决问题的能力也很有帮助。

据介绍，本次展演活动以“AI中国 AI未来”为主题，旨在推动人工智能教育普及与发展，增强青少年的创新意识与动手能力为宗旨，开设了网络基础项目、人工智能创作项目、无人驾驶对抗项目等多种形式的活动。

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