电竞从“不务正业”到“华丽转身” 行业迎黄金时代

在近日开幕的首届上海电竞大会上，发布的《电竞场馆建设规范》和《电竞场馆运营服务规范》两项标准，对电竞场馆的选址、设置、设施布局等做出了具体规定，备受业界关注。

在上海市电子竞技运动协会副会长朱沁沁看来，这两项被称为电竞场馆的“说明书”的发布，标志着在刚刚兴起时被大家视为“不务正业”的电竞行业，正在走向规范化、体系化。

时至今日，虽然还有一些争议，但电竞基本实现了其华丽转身，已被认为是一门新兴的体育赛事，同时也是一种新兴的文化活动，被越来越多的人所接受。

而在2019年全球电竞大会上，来自世界各地的电竞行业大咖更是认为：电子竞技已经超越足球和篮球，成为世界第一大运动。或许还是人类有史以来“科技感”最强的文体活动。

电竞行业迎来“黄金时代”

对于电竞行业来说，2018年是意义重大的一年，这一年是电竞行业的强势崛起之年。

在雅加达亚运会电竞表演赛AOV的决赛中，中国队2∶0战胜中国台北队夺金。这是电竞史上首枚金牌，中国队以四场全胜的完美战绩夺冠。

去年11月举行的英雄联盟全球总决赛上，IG夺取队史S系列赛首冠，这也是LPL历史上S系列赛的第一个冠军。

一时间，人们开始重新审视电竞行业，电竞也被视为新的风口，资本争相入局。

国家的支持是电竞行业崛起的坚实后盾，近年来我国电竞行业利好政策频出，国家发改委、国家体育总局、文化部、教育部均有相应政策出台，电竞还被列入了“十三五”文化产业发展规划，在地方层面上，多个省市均明确提出发展电竞产业的相关政策。

在引领和规范下，国内的电竞产业也逐渐发展壮大。5G、AI、VR，中国在高科技领域的不断探索和创新无疑进一步扩大了中国电竞产业的优势。尤其是快速发展的5G技术，大大提升了电竞赛事的观赏性、沉浸感和交互性，推动电竞从目前的电脑端、手机端发展为更多样化的竞技形式。

摸索积累了将近20年能量的电竞行业，持续爆发能量。有统计数据显示，2018年国内热门电竞赛事超过了500项，我国电竞用户规模超过5亿，市场规模超过千亿元；2019年上半年市场实际销售收入513.2亿元，增长率22.8%；电竞从业者超过44万；薪资方面，电竞从业者月薪超1.1万元……种种迹象显示，我国已经成为世界上最具影响力和最有潜力的电子竞技市场，电竞行业也迎来了“黄金时代”。

电竞行业的发展困境

起源于游戏，兴盛于互联网大潮，得益于相关政策助推，中国的电竞产业一路走来，如今步入行业发展快车道。今天的电子竞技，已经成为集科技、竞技、娱乐、社交于一身的体育产业，涵盖了游戏厂商、电竞俱乐部、职业选手、游戏解说和直播平台，拥有了独特商业属性与市场价值，但事物皆有两面性，在蓬勃发展的同时，我国电竞行业发展也面临着诸多问题。

和蓬勃发展的产业现状相比，我国电竞场馆建设现状并不让人乐观，不但与电竞市场的规模和发展势头不相匹配，也缺乏与电竞的科技内涵相适应的空间设计与内部装修。

虽然随着重视程度增加，也有资本涌入电竞场馆建设，但由于缺少规范完善的管理体制和专业标准，不少“电竞馆”被等同于高级网吧，基本无法有效地服务电竞业健康发展。

与此同时，电竞产业目前也存在着较大的人才缺口。经多方数据统计，这当中服务人才的缺口达50万~100万。行业人才积累不足，人才短缺成为电竞行业发展面临的瓶颈。

一台电脑、一个鼠标、一个耳机，不停操作键盘，在上一代人眼中“不学无术”的“游戏迷”，如今变身“电竞职业选手”，月收入动辄上万元。

事实上，人力资源和社会保障部援引大唐文娱的行业调研显示，86%电子竞技员从业者的薪资是当地平均工资1~3倍，电子竞技员薪资普遍高于当地平均薪资。

尤其是伴随首批电竞注册运动员证书的颁发，电竞选手终于有了和传统运动员一样的身份和职业保障。但较高的待遇与电竞数量并不成正比。有专家称，电竞人才短缺的原因，主要在于人才培育的速度跟不上电竞行业发展的速度，另一方面在于在电竞行业方面依旧存在较大的偏见，目前看来，电竞行业的接受度上还存在较大的年龄局限性，在不同年龄段中的认同度有很大差异，青年群体的接受度明显高于中老年群体。

职业电竞选手徐志雷坦言，一次自己在打半职业赛的时候，由于家人的偏见和压力，他曾经离家出走过。

除了人才的制约，目前电竞行业在迅猛发展时最需要解决的还是行业内部的无序状态。量子体育VSPN董事长兼CEO应书岭认为，电子竞技运动多以民间自发组织，并形成自发的管理机制，并没有足够的法律支持，也没有完善的赛事体系和竞赛规则，这样就很影响电竞行业的健康发展，也许会在后续推进的过程中产生诸多问题。

而且，在我国的电子竞技产业中，知识产权的相关法律保护意识比较淡薄，缺少政府相关制度的监管与保障，不利于电竞产品的开发与推广。

电竞行业未来可期

近年来，我国电竞行业利好政策频出，国家发改委、国家体育总局、文化部、教育部均有相应政策出台，电竞还被列入了“十三五”文化产业发展规划，这些鼓励政策对电竞产业发展的促进作用十分巨大。

以上海为例，在浦东新区，围绕电竞运动员注册，推出了一系列人才扶持政策：支持顶级俱乐部、直转播、赛事运营公司落户浦东，经认定给予不超过200万元的扶持；电竞企业成功登上主板或科创板的，最高给500万元扶持；经认定在世界顶级电竞比赛中取得优异成绩的俱乐部，给予不超过200万元的奖励；对表现优异的注册电竞运动员，给予优先考虑人才公寓入住、落户、就学等。

根据上海新闻出版局近日发布的《2019上海电子竞技产业发展评估报告》，2018年，上海电子竞技产业收入达146.4亿元，保持增长；电子竞技场馆达35家；近半数全国知名电竞俱乐部集聚上海。成绩背后，与上海持续构建、完善电竞产业生态圈不无关系。

市场环境持续向好，给电竞教育带来更多的信心。在上海电竞大会的论坛上，许多从业者都提到这样的观点：电竞产业需要向传统竞技体育中成熟的商业运作项目学习，足球的世界杯、篮球的NBA是屡屡被提到的比较对象。

虽然电竞行业面临困境，也需要不断的学习，但对于电竞行业的未来，绝大部分业内人士持乐观态度。

前中国奥委会秘书长魏纪中对于电竞的未来发展，提出三个关键词：体育化、工业化、全球化。他认为，这“三化”合在一起，会将电子竞技推向了一个新的阶段。

也有专家表示，如同NBA衍生产业遍地是黄金，未来电竞衍生产业也将迎来机会。“电”的方面依托于技术升级、艺术表达方式上不断推陈出新，而衍生出了产业运营的新状态。“竞”的方面不再是简简单单的一个比赛，而是成为人们的生活方式。电竞也将赋能其他非内容产业，下一步还可能衍生出电竞旅游、电竞金融、电竞电商、电竞培训等等，进一步挖掘产业价值，成为大众创业、万众创新的大舞台。（徐潇）

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