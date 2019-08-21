学校有指导 求职不犯怵

公务员考试成绩一看，唐君通心凉了大半。眼看“毕业”要变“失业”，这名云南农业大学2019届水产养殖学毕业生有点慌。

这样的慌并非没缘由：自己还没有就业面试经历。要是学校组织的招聘会自己再上点心是不是就不会像现在这样？只剩十来天就要毕业，时间不多了。

海投简历，他很快收到了第一份面试通知。然而，“你怎么看待养殖行业”“希望多少工资”这样的送分题，却成了难题。“我都不知道自己具体要说啥，也不知道自己说了啥。”唐君通事后分析，当时就不该去参加那场面试，因为岗位有工作经验年限要求，应届毕业生根本就不是招录对象。

首次面试的打击不小，小唐走进了学校就业与服务指导中心，接待他的是中心主任张东艳。

“面试时最好穿得体的深蓝色西装，目光不要飘来飘去，要真诚对视。”从了解就业意愿、做性格测试到介绍面试技巧，近一小时深谈，走出办公室的唐君通鼓足了精神。临别前，张东艳格外提醒：每次面试机会都要尽力争取。

很快，他和周围几个同学接到了北京渔美康生物技术公司的面试通知。“那次招聘是双面试考评，我有个同学第一轮面试后，没等通知就直接走了。而我一直等着，顺利通过面试，拿到了第一个就业机会。”

没多久，3个就业机会摆在他面前。一身轻松的唐君通再次找到张东艳，想征求意见。对比企业待遇、发展前景，考虑自身条件，他最终选择了北京渔美康，成为技术员。

唐君通不是个案，进入6月以来，走进该中心的学生越来越多。张东艳和同事舍得花时间。“如果是家庭经济困难的毕业生或者残疾毕业生，我们还要给予重点关注和推荐。”张东艳介绍，截至7月8日，全校共有1688名毕业生申领了每人1000元的求职创业补贴，占2019届毕业生的26.11%。

高校毕业生人数长期处于高位，就业压力会不会增大？

昆明市官渡区人社局局长鲁朝凤说：“今年以来，随着经济高质量发展，市场上需要更多高层次人才。有需求，就不怕人才没去处。”此外，云南省出台实施意见，把稳就业放在更加突出位置，支持企业稳定岗位，促进就业创业，强化培训服务，全方位开展精准就业帮扶，大力培育创业主体，形成促进和扩大就业的合力。

《 人民日报 》（ 2019年08月21日 02 版）

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