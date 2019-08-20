原标题：2019“中国少年说”全国中学生演讲活动全国总决赛举行 北京选手获冠军

图为2019“中国少年说”全国中学生演讲活动全国总决赛现场

2019“中国少年说”全国中学生演讲活动全国总决赛8月18日在北京举行，16名选手经过激烈角逐，来自北京的选手朱玉获得冠军。

据了解，“中国少年说”全国中学生演讲活动总决赛由共青团中央网络影视中心、北京大学法学院联合主办，未来网承办，旨在展示当代中学生风采，促进校园文化建设，积极传播社会正能量，促进中学生综合素质全面发展。活动分为“学校初赛”、“城市复赛”、“全国总决赛”三个环节。

活动自今年1月在北京正式启动至今，全国16座城市的上百所中学演讲队参加比赛，数百万中学生参与互动，得到社会各界的广泛好评。历时近8个月、经过层层选拔，来自北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、无锡、常州、厦门、长沙、成都、贵州、昆明、武汉、郑州、乌鲁木齐16城的16名选手最终脱颖而出，晋级总决赛，于8月18日齐聚北京展开最后“一战”。

来自16个城市的总决赛参赛选手，或从一家几代人的生活、求学之路的变迁；或从自己当志愿者、主动拿出压岁钱资助贵州贫困同龄学生上学的真实故事；或从自己贪玩、懒散到自律上进、取得良好成绩的变化，展现了国家70年来的改革变迁，也表达出选手们对祖国母亲的真挚情感。

图为两个高分选手并列第一，通过加赛决出胜负

决赛现场，选手们的精彩表现引发台上台下阵阵掌声。比赛当中，两个高分选手并列第一，通过加赛决出胜负。最终，北京队朱玉、郑州队白亦端、常州队高炜轩分别夺得本次活动的冠、亚、季军。

赛后，冠军选手朱玉表示，第一名的成绩只是分数上的，比赛过程中她从每一名选手身上、从每一名评委的点评中都学到很多，后续会取长补短进一步提升自己的演讲水平。

作为活动承办方，未来网已是第三次组织这一活动。未来网总编辑万兴亚在介绍“为何要给孩子们搭建这一综合素质培养的课外实践舞台”时表示，作为一项全国性的中学生活动，希望引领广大中学生以演讲的方式感受语言的力量，体味成长的意义，触摸时代的脉搏。他希望，通过该项活动，将更多的青少年凝聚起来，为实现伟大中国梦贡献青春力量。

比赛中，活动评委、北京大学法学院教授、博士生导师湛中乐从家国情怀的角度出发，提醒青少年一代无论何时身处何地、是什么样的身份职业，都不要忘记自己肩上的责任与应当担负起来的使命。他希望新时代的青少年能够知行合一，不仅善于演讲，而且有行动力、有担当，能立志于促进家国发展乃至世界进步。

(责编：郝孟佳、孙竞)