原标题：七彩假期助力脱贫攻坚，这个夏天“不算热”

8月20日，2019年重庆市巫山县“情暖七彩假期，助力脱贫攻坚”关爱乡村青少年志愿服务正式落下帷幕。本次活动为期一个月，来自全国各高校的30名大学生，累计服务800余名农村留守儿童。

本次活动以拓展课外知识，培养兴趣爱好为主，志愿服务队员们与孩子建立一对一的交流与课业辅导，同时我们充分利用“七彩假期”活动包，设计了“五彩画笔绘出心中所想”“青少年自护教育”等一系列安全自护，兴趣培养的活动。

在乡村志愿服务点上，重点打造重庆市巫山县的钱家小学、乌龙学校、骡坪小学、福田小学、官渡小学等五个乡村青少年宫，同时在城区12所市民学校，青少年之家同步开展“七彩假期”，推进城区志愿服务建设，并在“七彩假期”结束以后，开展夏令营，冬令营等一系列关爱留守儿童志愿服务活动，切实丰富乡村留守儿童假期生活，开拓他们的视野，将关爱留守儿童工作落实到实处。

据负责人介绍，重庆市巫山县自2017年实施“七彩假期”项目以来，已累计服务留守儿童2500余名，按照“假期集中服务，用好已有阵地，鼓励长期结对，支持示范项目，助力脱贫攻坚，扶智扶志结合”的活动思路，动员引导广大团员青年以青年志愿服务队的方式，在暑假期间面向贫困地区农村留守儿童和随迁子女，围绕学业辅导、亲情陪伴、素质拓展、自护教育、思想引领、心理辅导等内容，开展 10 天以上的“七彩假期”志愿服务，切实为有需要的农村留守儿童和随迁子女提供帮助和服务。

(责编：郝孟佳、熊旭)