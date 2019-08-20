浙江万里学院83名教师走到田间，做农民身边的教授

“徒长枝要打顶，把这些枝条处理一下”……近日，浙江万里学院的陈忠法、柳海宁、汪财生3名科技特派员来到农村，走进水果基地、羊棚和蜜蜂基地，为农户们送去技术“及时雨”。

辗转高铁、大巴车来到青田县，自担任科技特派员以来，这样的长途跋涉让陈忠法习以为常。“现在羊棚温度怎么样啊？”走进温溪镇大尖山的湖羊养殖社，陈忠法关切地询问养殖大棚里的温度。养殖户叶其现笑着告诉他，大棚温度控制得很好，“这还多亏了陈老师建议的羊舍改造升级和生态养殖法”。

在浙江万里学院，像陈忠法一样奔走在农村一线，把科技输送到田野乡间的科技特派员还有80多名。从2005年开始，学校选派优秀教师挂职农村科技特派员，支持地方经济建设。

目前，学校有浙江省法人科技特派员一人、团队两支，宁波市科技特派员团队18支，省级科技特派员和市级科技特派员82人，农村指导员一人，服务区域分布在三门、天台、仙居、青田、松阳、开化、象山等县区的28个乡镇、100个贫困村。

据了解，10多年来，该校在农村实施科技开发项目近30项，推广新技术20余项，取得了较大的经济效益。

该校副校长林志华是“海洋贝类团队科技特派员”的首席专家，团队所选育的文蛤“万里红”、文蛤“万里2号”具有生长快、产量高、周期短的特点，先后通过全国水产原良种委员会新品种审定。目前，两个品种已经在象山、三门、温州等地得到推广。

刘青梅是该校较早派出的省级科技特派员之一，对接服务开化县苏庄镇和仙居县淡竹乡，她所开发的杜仲产业成果在浙江开化杜康茶业有限公司得到推广应用，项目研发生产有“杜仲软胶囊”“杜仲胶囊”“杜仲速溶茶”等产品，2009年底进入市场销售，至2010年12月30日实现年销售收入近3200万元，实现利税319万元。

该校还发挥学术研究优势，发动科技特派员开展科普宣传，组织科技、创新文化培训。“我们的科技特派员是把论文写在大地上、做农民心中的教授。”陈忠法说。（史望颖 刘全发 向娴华）

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