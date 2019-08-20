河南郸城：留守儿童假期不孤单

“我和我的祖国，一刻也不能分割，无论我走到哪里，都流出一首赞歌……”8月19日上午，河南省周口市郸城县双楼乡后徐楼小学教室里，孩子们稚嫩的歌声从窗口飘出。已是暑假的校园，教室里却洋溢着欢笑。

“每到暑假，留守儿童的教育管理问题就成了家长的烦心事，外出务工的家长没时间照顾孩子，爷爷奶奶普遍年龄偏大，孩子全天在家上网、看电视很难约束，让孩子独自外出安全隐患也多。”为此，后徐楼小学校长韩天杰决定，暑假开放校园，让留守孩子自愿留校，消除监护缺失的安全隐患；教师与留守儿童结对认亲，弥补他们缺失的爱。

“老师们自发放弃假期，有的还把放了假的孩子带过来。”该校教师徐翔说，“假期是孩子童年最放松、最快乐的时间，不能总是学习。”在学校里，孩子们可以在老师的辅导下写作业，还可以看书、做游戏、唱歌。

“爸爸妈妈一年回来一两次，只有他们给我打电话时才能联系到。今年暑假，学校免费向我们开放。这里不仅有小朋友一起学习和玩耍，图书室还有好多书可以看呢！”特殊的暑假，让学生刘如月的心里装满快乐和开心，也淡忘了没有父母陪伴的遗憾和寂寞。

像后徐楼小学一样，今年暑假，郸城县多所学校免费开放校园，实现学生学业有人辅导、生活有人陪伴，让留守儿童过一个快乐而充实的暑假。（李见新 张本宝 王洪振）

(责编：实习生(樊洁瑜)、熊旭)