江苏中小学招生明年起公办民办同步

江苏省教育厅深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，派出人员分赴各地教育一线展开专题调研，了解教育领域人民群众反映强烈突出问题专项治理成效，对老百姓关心的教育热点问题进行回应。

民办校招生： 明年热点民办校100%摇号

省教育厅调研组日前先后到南京、常州、连云港等市开展实地调研和暗访，了解教育教学和招生实施情况；深入南京外国语学校外语能力面测场所内外，了解家长和考生反映的情况。

调研组指出，包括南京在内，优质教育资源不均衡的问题比较突出，“择校热”在有些城区还未降温；一些义务教育学校考试排名、变相分快慢班、有偿补课等办学现象在不同地区不同程度存在；一些民办学校“掐尖招生”、不少民办中小学招生入学考试设置门槛，造成奥数等考试内容培训热，全省中小学学科类校外培训机构一度达1.7万多家，劣质培训机构“鱼目混珠”。

“今年将下决心对义务教育阶段的学校违规招生、违规考试排名、超纲超前教学进行专项治理。”省教育厅巡视员朱卫国说，近半年来违规招生专项治理取得阶段性成效，全省义务教育学校免试入学基本到位，民办学校“掐尖招生”和违规收取与招生入学挂钩的赞助费现象得到遏止。

朱卫国介绍，下一步，将对民办学校招生问题进行规范。明年秋季开始，要求民办、公办学校全面实行同步招生；民办学校在招生中不得进行书面考试和面谈；不能以各种社会培训机构提供的证书作为前置条件；从明年起，民办学校报名人数如果超过核定招生计划人数，将100%电脑摇号进行录取，不允许采取其他任何考试、面测、面谈方式入学；民办学校除收取学费和国家规定的费用外，不能额外收取费用，严禁通过考试成绩分等级收费。

普高扩招目标：

到2022年增加30余万学位

“从大部分家长反映的情况来看，他们希望孩子升入普通高中就读。”南京二十九中初中部校长胡松说。

调研组回应，去年江苏普通高中招生规模扩大3.8万人，今年招生人数尚未完成统计，根据招生计划，规模将比去年增加4.2万人。江苏普通高中招生规模两年共增加8万人。尽管如此，人民群众希望孩子接受普通高中教育的需求依然比较强烈。

省教育厅基础教育处处长陆岳新表示，省教育厅将采取措施，持续扩大普通高中招生规模：挖掘现有高中潜力，适当增加班级容量、增设高中班级，积极扩大城郊接合部高中办学规模；启动新优质高中资源建设工程，争取到2022年，新建改扩建150所左右普通高中，增加30余万高中学位资源；采取多种渠道，加快培养新教师、引进骨干教师、加强教师培训，满足高中扩大规模后的办学需要。

培训机构管理：

实行培训全过程监控

省教育厅2018年开展校外培训机构专项治理，仅以针对中小学学科培训的机构为例，全省17291家机构在专项治理中被取缔5405家，接近三分之一，市场乱象得到初步治理。不过在调研中，也有一些家长反映，学科类培训机构整体来说规范性还不够让人放心，甚至部分曾经被取缔过的机构有死灰复燃的迹象，家长们难以辨别。

省教育厅语言文字与继续教育处处长沈晓冬表示，这次调研的目的之一，就是加快研究出台针对校外培训机构的长效管理机制，进一步提高校外培训机构的规范性；同时，省教育厅正在全力推动江苏省中小学生校外培训机构管理服务平台的建设，通过信息化手段，全过程对培训行为进行监控。

“通过‘互联网+管理+服务+整治’这种信息化手段，来推进校外培训机构的进一步规范，这也是未来的发展趋势。”沈晓冬说。（王赟）

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