风靡的夜场：博物馆如何面对新课题？

7月28日，国家博物馆延长开放至晚9点第一天。内蒙古大学文物与博物馆专业的大二学生王学勤，在这里度过了“奇妙的一夜”。她穿着汉服、握一把折扇，穿行在各个展厅之间，感觉自己在穿越历史。

今年夏天，随着北京、上海等城市推出一批博物馆延长开放的试点，博物馆开夜场有渐成趋势的苗头。在北京博物馆学会理事长刘超英看来，博物馆开夜场不仅是延长开放时间，还需要全面考虑安全、服务、形式，尤其是成本的问题。“千馆千面，不可一蹴而就。”刘超英提醒。

8月12日，北京自然博物馆，家长和孩子在夜场参观，听工作人员进行讲解。(浦峰/摄)

爆满的夜场

国博首个夜场，观众峰值一度达到1.6万人。

7月28日起，国家博物馆在暑期的每周日，将闭馆时间从下午5点延迟到9点。首个夜场，国博人头攒动，热度不输日场。

除了从白天持续参观到晚上的观众，还有很多人是特地晚上赶来，他们期待第一次在夜间与文物亲密接触。

在“万里同风”新疆精品文物展的展厅里，讲解员被数十位观众团团围在中心，每次移动位置前都要先指挥“大军”：“请大家先去右前方玻璃柜那里等我！”观众随之散开、移动、再聚合，讲解员则见缝插针，挤到下一个展品前。

当晚，国博各项展览悉数延长时间，6个最热门展厅都额外增加了一场讲解。

爱好历史和文物的数据工程师王强，大半天都在“古代中国”基本陈列展厅里。一边用微单拍照，一边捧着手机搜索，王强行进缓慢。当天晚上8点多，才走到宋代瓷器的位置，“这个展厅就可以看一天，以前每次都看不完。”在这个个人最长的观展日里，他总算一次把“古代中国”展看了个遍。

夜场为文博爱好者提供了更多的便利，而对于普通市民，博物馆夜场则提供了晚间文化活动的新去处。很多市民全家在晚饭后来国博看夜场，一位小学生的妈妈告诉新京报记者，周末夜场让他们的参观时间更加自如。

复旦大学文物与博物馆学系副教授、复旦大学博物馆馆长郑奕介绍，目前博物馆夜场活动主要有三类模式，第一类是仅延长展览时间；第二类是伴随展览开放，还有相关夜间文化教育活动，并且以后者为主体；第三类是在博物馆“过夜”，通常需要支付一定的费用。

举办夜场的博物馆，目前大多以特色活动为驱动，呈现与白天不一样的博物馆。今年故宫博物院在元宵节期间举办的“上元之夜”文化活动，融灯光秀、展览、灯谜、游城墙、听戏等活动于一体，被观众评价“看到了另一个紫禁城”。

观众用脚为博物馆夜场投了赞成票。国博首个夜场，有近4000名观众专门预约，加上日场未参观完的观众，峰值一度达到1.6万人。上海博物馆夜场预约通道开放后，十几分钟内，2000张门票一抢而空。

“希望看到不一样的东西”

观众对夜场有特殊的期待，并且“胃口”越来越大。

这个夏天，全国很多地方的市民，都在夜晚走进了博物馆。

今年7月，北京市发布13条措施助推进一步繁荣夜间经济，其中一条明确，鼓励有条件的博物馆、美术馆延长开放时间。国家博物馆有关负责人向新京报记者透露，暑期伊始有关部门致函国博，希望每周一天延时开放，进一步丰富首都夜间文化生活。

上海也为了助力夜间经济，推动博物馆、主题乐园等文旅机构开放夜场，19家博物馆、纪念馆、美术馆，上海市博物馆、上海历史博物馆等在列。

据公开信息统计，今年暑期全国开夜场的博物馆至少在50家以上。除了京沪，广州也有11家博物馆、纪念馆齐开夜场，陕西历史博物馆、四川博物院等省级大馆都开启了“夜游”模式。

在北京博物馆学会理事长刘超英记忆中，北京的博物馆很多年前就有夜场的尝试。北京自然博物馆和北京天文馆，在特定时间开放夜场已有至少10多年历史。北京自然博物馆每年夏季举办“博物馆之夜”系列活动，北京天文馆不定时组织观众参加天文望远镜观测天体的活动。

北京自然博物馆“博物馆之夜”活动今年走到第14年，自然博物馆信息中心主任史英周参与了全部14届，在他看来，观众对夜场有特殊的期待，并且“胃口”越来越大。

起初，“博物馆之夜”从夜宿开始，每晚容纳几十个家庭在恐龙馆里搭帐篷，在模拟的恐龙叫声中入睡。后来，电影《博物馆奇妙夜》上映，启发博物馆工作人员开发更多特别的活动。如今，“博物馆之夜”将该馆品牌活动全部汇集起来，让孩子们“爱玩什么玩什么”。

“家长早早预约好了，等到这天晚上，带孩子来到博物馆，他们希望能看到与日常参观不一样的东西，”他说，“这就需要博物馆根据自身特点推出文化活动。”

今年8月11日至15日连续5天，除了各大展厅晚间照常开放，自然博物馆还与北京市人民政府外事办公室合作，引进欧洲亲子科普秀和乌克兰国家马戏团的演出。“博物馆之夜”还有科普讲座、互动实验、文创市集等各类活动。

每一次夜场都是一场大考

事先演练拥挤踩踏怎么紧急疏散、停电了怎么办？

“人们往往觉得，夜场与白天装满观众的博物馆是不一样的。”郑奕认为，“夜晚的博物馆安静神秘，带给人完全不一样的体验。”

夜场与日场的不同氛围，一方面引发了观众的特别期待，另一方面也给博物馆带来了白天没有过的挑战。

对北京自然博物馆工作人员来说，每年的“博物馆之夜”是一个节日，也是一场大考。虽然已经办到了14个年头，危机感并没有减弱。

每年活动开始前，工作人员都要进行应急演练，模拟的情况包括发生拥挤踩踏怎么紧急疏散、发生火灾如何疏散和救援，以及停电了怎么办？

自然博物馆是长方体结构，西门为正门，出入口均在这一侧；东、南、北三面也开了门，作为消防应急通道，平常不开。8月12日晚间，记者在现场看到，这三道门也都打开了，均有一名安保人员值守。

“不一定能用得上，但为了安全考虑，夜场时四道门全部打开。”史英周说，由于夜间安保压力更大，夜场安保人员数量要多于日场。

刘超英认为，博物馆开放夜场，不是简单延长几个小时开放时间而已，而是一个全新的课题。因为大部分博物馆场馆设计、人员构成、经费额度、设备设施等，都没有考虑到夜间开放的需求。如今突然要开夜场，由于诸多因素的限制，很可能短期达不到预期效果。

例如，灯光能否满足夜场的需求？

国博延时开放时，北侧观众入口景观照明采用“重大模式”，但照度仍旧不足。为此，入口还特别增加室外照明灯，保证通行区域的明亮。馆内，西大厅开启夜间参观模式，一号中央大厅开启特定模式，西门出口打开下照金卤灯，方便观众夜间安全通行出馆。

700人加班“奋战”夜场

加班的工作人员很疲惫，博物馆员工一直靠着奉献精神在工作。

夜场还要考虑由此增加的额外成本。

由于大多数博物馆今年年度计划中都没相应安排，夜场潮流的突然到来也意味着活动占用的资源，需要博物馆自己省出来，包括能源使用、物资消耗，以及人员超长时间的工作。

为了维持博物馆这台机器超时运转，每个夜场，都有数量超过观众想象的工作人员，在看得见和看不见的地方忙碌。

下午5点之后，国博夜场模式正式开启。8部直梯和20部扶梯不间断运送观众，专门看护这些电梯的司梯达到22人，还有6人随时待命，负责检修电梯故障。

仅仅是负责文创产品销售的工作人员，就达到50多人。在6个文创店，夜场观众可以买到脱胎于国博文物的书签、帆布包、巧克力、棒棒糖……考虑到夏季雨多，观众可能会被滞留，文创店备足了雨伞，价格还打了折。

晚间开放，晚饭是个避不开的问题。国博全馆设了3个食品销售区，可同时满足近500人用餐。临窗可以俯瞰长安街的咖啡厅还有60多个座位，另外，各层都有自动食品售卖机，总计19台，每台都能提供数十种零食和饮料。

官方统计，每次国博夜场，都有700余名工作人员同时在岗，涵盖观众服务、设备保障、安全保卫、餐饮服务、文创销售等岗位。很多人当天工作时长达12小时，尤其是安全保卫部人员，从早晨7点半到晚上9点半，要连续在岗约14个小时。

北京自然博物馆举办连续5天的“博物馆之夜”时，所有部门全员参与，每天晚上，七八成工作人员都在加班。

刘超英说，公立博物馆基本属于公益一类事业单位，有工资总额限制，工作人员没有加班费、晚餐费，夜间开放很可能没有额外补助。

“晚上观众兴致勃勃，但加班的工作人员很疲惫，博物馆员工一直靠着奉献精神在工作。”刘超英也担心，长时间工作，会对服务造成影响。

千馆千面 不能一蹴而就

夜间开放需要持续的照明，可能带来电气隐患，而古建是最怕火的。

常态化的夜场开放，比原来在特定日期零星的延长开放，为博物馆带来的压力更大。是否每个博物馆都应该在夜间开放，在刘超英看来，也是值得商榷的。

古建类博物馆大多是文物保护单位，文物保护责任重大。同时，这些博物馆空间一般较为狭窄逼仄，有的需要登楼观景，有的需要在廊道中穿行，对观众的参观安全也是考验。

夜间开放还需要持续的照明，这不仅增加了能耗，还可能带来电气隐患，而古建是最怕火的。“一定要慎重。”她提醒。另外，有些中小型博物馆本身客流量不高，贸然开夜场可能会门可罗雀、浪费资源。

政府对博物馆的补贴，是依据预测流量和场馆面积等来决定水、电、煤、气的补贴额度。临时增加的夜场，没有额外补贴，需要博物馆从本身就不多的经费中自掏成本。

“现在要求夜场场次更多、频率更高，这意味着必须有新的运营模式。”刘超英说。

自然博物馆为“博物馆之夜”找到了经费来源。由于每年活动众多，博物馆之夜与该馆其他一些品牌科普活动打包，申请了“玩转科学”科普活动市财政专项经费。

成都金沙遗址博物馆也从成都市文化广电旅游局申请到“延时开放”专项补助资金，按年度下拨，主要用于贴补因延时开放产生的硬性支出。

大多数博物馆没有这样的幸运。“很小的馆本身经费就不多，很大的馆单次夜场新增的投入又很大，都不太容易。”刘超英说，现在开放夜场的博物馆都是“自己撑着”。

“博物馆本身就是千馆千面，有些先天不具备夜间开放的良好条件，不能一蹴而就。”刘超英说，“但不是说就不可以夜间开放，比如说可以利用预约、限流等措施，进行有组织的参观，确保各方面安全。”

夜场指导规范应抓紧研究

有关部门需要在试点基础上抓紧研究，指导和规范博物馆夜场活动。

博物馆夜场正在重塑市民参与文化生活的习惯。“这意味着博物馆在公共文化服务保障法的观照下，在‘迈向真正的公共性’方面又前进了一大步。”郑奕说。

成都金沙遗址博物馆从2017年开始分夏令时、冬令时设定开放时间，5月1日至10月31日为夏令时，开馆时间延长至晚8点。每年春节，金沙遗址博物馆夜场入馆观众都会超过日场人数。

在北京，博物馆夜场是点亮夜经济的一环，也被冀望于打造夜间消费“文化IP”。

国博首次夜场，王学勤从傍晚一直逛到晚上9点，出馆的时候，天安门广场已经灯火通明，地面积水泛着光。夜游博物馆，也让她避开了刚刚降临的一场大雨。

夜游国博也成为王学勤这个暑假在北京最深刻的记忆之一。原本晚上出游的计划只能想到鸟巢或后海，但博物馆带来了意想不到的惊喜。“博物馆是很有人情味的地方，如果晚上逛博物馆成了很时尚的行为，整个城市文化氛围也会提升。”她说。

今年7月底，北京市文物局向北京各地区博物馆下发《关于倡导博物馆夜间开放、助力繁荣夜间经济的通知》，建议在每年中华传统节日、公休假日、国际博物馆日、文化遗产日或暑假期间，适时延长开放时间、开放夜场参观、开展夜场文化活动。

倡议发出之后，又有不少博物馆、纪念馆开始探索夜场开放。7月，中华世纪坛开始每周末延长开放；8月7日“七夕”当天，北京17家博物馆同时开夜场。

“参观博物馆本身不产生经济效应，但会带动餐饮等其他消费。”刘超英说，“博物馆热”刚刚兴起，此时推出“夜游”是正当其时，有关部门需要在试点基础上抓紧研究，对更多博物馆进行夜场活动的指导和规范。（倪伟）

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)