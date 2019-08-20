新中国第一位文学博士想做唐诗山口的一个导游

用现在的话来讲，莫砺锋属于逢考必过的“学神”，他说起考试总是轻描淡写，“这不，一考，又考上了”。莫砺锋是新中国成立后的第一位文学博士，师从文史大家程千帆。他不久前出版的《莫砺锋讲唐诗课》，如果与程千帆的《唐诗课》一起读，就像在听师生两代人的围炉夜话。

莫砺锋出生于1949年，就读于苏州高级中学（现苏州中学）时，是一个理科生，一心想当工程师。填高考志愿，他3个志愿全填了清华大学：电机工程、数学力学、自动化控制。半个多世纪后，他都清晰地记得这3个专业的名字，但终究，没能念成。就在他中学毕业那一年，1966年，高考取消，一取消就是十几年。

莫砺锋下乡当知青，日复一日地用镰刀、锄头在田间劳动，尽管生产队里也有“小芳”，但知青们怕影响回城，都不敢谈恋爱。在乡下自学理科是不太可能了，于是在这漫长的11年里，莫砺锋开始读一些文学的书，这是劳动之余唯一的乐趣。恢复高考后，1978年，他考上了安徽大学，但不是中文系，而是外文系。那年，他已经快30岁了。

如果说由理转文是无奈，那由外文转中文就是偶然。莫砺锋很诚实地说：“到了大二上学期，觉得每个月靠18元助学金过日子有一点紧，听说正在招研究生，研究生每个月能有35元，我一下子就来劲了，我放言要提前考研。”

因为外婆家在南京，妈妈让莫砺锋考南京大学，“我很听妈妈的话”。那个年代没有电脑，更没有互联网，他特地跑到安徽省教育厅查研究生招生目录，发现南京大学英美语言文学招研究生要求第二外语——他一种也没学过。

“可我要考研的消息已经传出去了，班上同学都跟其他班的人说，我们班老莫要考研。我不能让班级丢脸啊。”莫砺锋翻到了中文系一页，程千帆正在招“中国古代文学-唐宋文学”方向的研究生，“我在乡下好像也读了不少唐诗宋词，就报考这个吧”。

学神就是学神，他又考上了，进入南京大学，师从程千帆。

莫砺锋发现，导师的经历与自己颇有相似之处。比如，都是由理转文：上世纪30年代，程千帆考上了金陵大学化学系，去报到时发现化学系的学费贵，隔壁中文系“便宜”，家境贫寒的程千帆于是临时决定转到中文系。

再比如，都有多年农村劳动经验：程千帆在武汉大学任中文系系主任时，被打为右派，下放劳动了18年，放牛养鸡的经验非常丰富。有一次，莫砺锋跟着他到玄武湖畔散步，前面有块草地，程千帆看了一眼说：“嗯，这块草地够5头牛吃一天。”莫砺锋听闻导师判断，十分赞同：“对，老师说得很准确，我也有经验。”

程千帆在65岁时才得以重返讲坛，对学生倾注了全部心血，莫砺锋是他晚年的第一届研究生。对于没有受过完整本科中文教育的他，程千帆制定了严格的培养计划，从先秦时期的经典到唐宋的大家别集，开列数十部必读书，并要求学生研读每部必读书之后，撰写一篇达到发表水平的论文。从1979年到1984年，6年的学习时期，莫砺锋几乎没有时间游玩南京的风景名胜。

《莫砺锋讲唐诗课》汇编了40篇文章，以专题的形式解读由初唐到晚唐诗歌的诸多面向；《唐诗课》一书汇录了程千帆论述唐诗的十多篇论文，其中一篇与莫砺锋合作的《他们并非站在同一高度上》，讲的是杜甫、高适、岑参、储光羲等4人的“登慈恩寺塔诗”。

1984年，莫砺锋博士毕业，从此也和导师一样教书育人。“也许一开始我只是想把18块钱变成35块钱，想早点出来找个工作。在南大跟着程先生读书，虽然很冷清，也很边缘，但慢慢觉得是有价值的。我们的古代文学作品、我们的传统文化，需要有人来研究、来继承。”

不过，莫砺锋没想到的是，公众对传统文化的热情越来越高，诗词竟然逐渐成为“显学”。现在年轻人说唐诗，那可是一件时尚的事儿。遗憾的是，程千帆已于2000年去世，享年87岁。

如今，莫砺锋也迈入古稀之年，但他积极参加各种普及古典文学的活动。他是南京大学许多学生的“学术偶像”，他开设的唐宋文学研究课场场爆满，他还在《百家讲坛》讲“诗歌唐朝”，把学问带出大学校园。

莫砺锋说：“唐诗犹如一座气象万千的深山，我曾通读过存世的全部唐诗，对唐诗这座大山的进山路径和景点方位比较熟悉。我想做那个站在山口，向游客指点进山路径和解说沿途风景的导游。”

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