催款通知非得曝光大学生隐私吗？

8月15日，江西萍乡农商银行在其微信公众号发布题为“大学生助学贷款逾期，后果可能会很严重！”的催款通知，引发舆论热议。通知公布了141名助学贷款逾期大学毕业生的姓名、学校、逾期金额、住址等，其中逾期金额最低3.47元，最多11890.96元。（见8月17日《每日经济新闻》）

银行催收助学贷款是权利所在，大学生按合同偿还逾期贷款也是应履行的约定。只是银行将逾期毕业生的个人信息在微信公众号上公开，有侵犯个人隐私之嫌，手段的合法性也存在争议。不过，公告发布后，不少大学生已开始着手还款，可见对银行来说，这无疑是最经济、效率最高的催款方式。

大学生助学贷款清收难有其普遍性。中国银行四川省分行提供的数据显示，从2008年至2017年9月，该行所办理的国家助学贷款不良率维持在4.12%~8.27%之间，高于普通小额贷款。这其中并非都是大学生恶意失信，一方面大学生毕业后离校找工作，有一段频繁流动期，通信地址、手机号码变动，助学贷款逾期通知“失联”，缺少催收的倒逼；另一方面，有部分大学生因种种原因忘记了还贷，或认为已偿清贷款。

大学生助学贷款额度不高，到毕业时发生逾期的额度往往更小，在此背景下，如果银行采取正规手段和流程催收，可能出现“追鸡杀牛”的尴尬；如果银行动辄将助学贷款逾期记入个人信用记录，显然会让大学生“因小失大”。眼下银行用隐私作为倒逼大学生守信的筹码，于隐私保护和信用维护而言，无疑都是一种尴尬，不仅宣告了隐私权的“廉价”，而且折射出诚信意识的缺失以及信用制约机制的欠缺。

个案值得反思之处是多方面的：首先，公民隐私保护法治步伐还应加快，兜牢公民权利底线；其次，社会的诚信意识和信用价值意识还有待提升，特别要加强对在校大学生的诚信教育，提醒其重视助学贷款的清偿，防范逾期发生；第三，金融信用制约的运用应进一步细化，对公民不良金融贷款信息进行分级评价，并建立公民个人金融信用数据库，开放公民个人查询，强化信用的现实约束力，降低信用运用成本。（左盛丹）

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