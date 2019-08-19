大学生巧解涉农企业难题

在规模化蛋鸡场中，鸡舍尾气除尘除臭如何解决、温室二氧化碳供给系统怎样设计才能提高供气稳定性、什么样的育雏舍地面绒毛收集装置可以方便又耐用……

破解这些涉农企业面临的实际生产问题，妙招何在？来自全国25个省份49所高校的169支大学生创新创业团队跃跃欲试。第七届全国大学生农业建筑环境与能源工程相关专业创新创业竞赛近日在中国农业大学举行，主题为设施农业现代化与农业工程，聚焦一线生产实际技术需求和难题，分为创新类指定项目、创新类自选项目和创业类项目3个单元，激励大学生利用创新思维解决生产中的问题，用实际行动支持乡村振兴。

在现场展示环节，记者看到，不少学生团队的参赛项目充分发挥所学专业优势，紧密联系生产实际，与现代科技深度融合，内容涉及生产新工艺与环境调控方案，设施新型式、新构造以及新材料的开发利用，设施生产环境智能化调控设备的设计与开发，可再生能源开发利用，产业、空间、建筑、景观、基础设施设计等，还有的参赛团队瞄准乡村振兴机遇期，推出了“共享农场”等创业项目，创新亮点纷呈。

为发掘参赛项目商业价值，引导科研项目与市场需求对接，本次竞赛不仅有企业直接出题，而且还首次引入风投，为优质项目搭建直接投资平台。

“很多比赛作品确实让人耳目一新，有的项目成果比如用红外识别笼内死鸡装置等，基本上可以直接转化使用，这让我们有些喜出望外。”作为此次大赛的出题企业之一，北京德青源农业科技有限公司总经理刘旭明在参评参赛项目后深有感慨。

中国农业大学副校长王涛表示，农业建筑环境与能源工程相关专业是现代农业发展的基础专业，对农业现代化发挥着重要作用。办好农建专业，推动相关教学改革，大力发展农业工程，是实现乡村振兴战略的必由之路。

全国大学生农业建筑环境与能源工程相关专业创新创业竞赛于2013年由中国农业大学发起，由教育部高等学校农业工程类专业教学指导委员会和中国农业工程学会共同主办。（记者 万玉凤）

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)