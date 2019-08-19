找到自我成就孩子精彩未来

暑假过半，孩子的健康问题突然成为媒体关注的焦点。

据媒体报道，不少孩子在暑假期间视力不同程度下降。而大量补习班和作业、不健康的用眼习惯，尤其是无节制地使用电子产品，是造成视力下降的主要原因。

在某些地方，孩子玩手机的问题显然非常严重。《工人日报》记者日前发现，在沈阳市一家专门为农民工开设的心理咨询室内，留守儿童刘峰的右手拇指时不时左右规律晃动，眼里充满血丝，一脸不情愿，被父亲刘新建拽着脖领拎进来……这个暑假，因为沉迷网游，他的父亲已经摔碎了一部手机。

刘峰只是中国近千万青少年网民中的一个。近年来，青少年沉迷网游的新闻经常见诸报端，如江西留守儿童玩游戏花光家里8万元、湖南9岁娃偷花奶奶5万元充点卡等，背后的原因往往被归结于孩子自制力差、家庭和社区管教不严以及游戏公司的“罪恶”。这些因素在不同家庭、不同孩子身上都或多或少存在，但问题的关键还在于这些孩子内心缺少一个自己认可并全力追求的梦想，没有找到向上生长的力量，或者说内在的发展动力没有被调动起来。

而这一点，对于孩子尤其是青少年而言非常重要。找到自我价值，规划好人生方向，并有着为之奋斗不止的行动，无疑更能让孩子拥有精彩的未来。这样的孩子一般也头脑清晰，学习专注，有目标有思考有恒心，不会沉迷于电子媒介，不会对网游之外的事物冷漠无感，更不会因为有了一点成绩就放飞自我。

就像杭州学军中学毕业的马程田同学，今年成为清华大学钱学森力学班的一员。她的暑假生活相比以往更忙碌，在启程去北京报到之前，她给自己布置了两个学习任务：一是学托福，坚持每天练英语口语，保持语感；二是预习大学数学微积分，为接下来的学习打基础。理由是，“暑期的学习效率和压力根本比不上高考那段时间，上大学后估计就没这么轻松了”。她还爆料自己在同学中还不算最忙的，“好多人都忙着考驾照、和学弟学妹分享高考经验、提前预习大学课程”。

拥有梦想与生涯规划的孩子本就令人敬佩，更何况还有横向对比、积极行动、踏实做事的习惯。在马程田同学与那些沉迷网游的孩子之间，我们似乎可以总结出不少有价值的教育启示。其中之一就是，教育者固然要为孩子提供好的教育资源，让其跟随好老师不断完善知识结构，具有较强的学习能力和平衡的内心世界，但也不能忽略孩子内在的成长动力，教育的关键之一便是让孩子找到生活的勇气、未来的方向、前行的动力。

换而言之，好的教育不能只看是否培养出世界一流名校的学生，或者单纯以在学校、在家庭的表现来衡量，而是看孩子离开学校和家庭之后、离开教育者的视线之后，是否依然具有一定的自主学习能力，以高标准要求自己，并愿意持之以恒地为自己的国家乃至这个世界变得更美好而努力，即体现出很强的自我价值感和社会责任感。这样的孩子其实是借助教育的力量而找到了自我，由内而外地去追逐自己的梦想。坊间流传的“鸡蛋，从外打破是食物，从内打破是生命”，讲的就是这个道理。

培养出如此优秀的孩子，需要教育者不断反思、学习。《光明日报》日前刊文《及格、合格、更高追求——做家长的学问》，其中就指出，及格的家长“会在社会竞争需要这个现实需求与孩子的承受能力、发展需求这个现实需要之间做出比较平衡的把握”；合格的家长则“知行合一，与孩子有效沟通，能有效面对孩子成长中的情感要求和独特价值感自我认定这样的心理现实”；家长的更高追求是“对更多教育规律的学习和把握，明白孩子身心特征、情感需求和青少年学习成长不同阶段的不同节奏”。

不管是学校教育还是家庭教育，都需要付出极大的物力、财力、心力，都需要取法乎上，用心育人。无论何时，教育者都要牢记立德树人的初心，在孩子心中播下梦想，使之在不断成长的过程中找到自我价值，尽力将自己与人类的福祉联系起来，为了心中伟大的梦想而努力求索，如此孩子便有了可期的未来，教育也因此有了耀眼的光泽。

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)