南开大学为甘肃庄浪建二十九间“公能”教室 

原标题：南开为甘肃庄浪建二十九间“公能”教室 配机器人、无人机等资源

■教育脱贫攻坚进行时

暑假里，甘肃省平凉市庄浪韩店小学里热闹非常：学生们有的在拼乐高积木、练习弹钢琴，有的学习操控机器人、试试3D打印，还有的看看书、练练字……

庄浪县不通铁路、不通高速，是甘肃省18个干旱贫困县和国家扶贫开发重点县之一。但这里的学子却能感受到素质教育的新成果——由南开大学援建的一间间“公能”素质教育发展教室正在建设使用。

2012年11月，中央明确南开大学对口庄浪县定点扶贫任务。秉承“允公允能、日新月异”的南开大学充分发挥教学育人方面优势，特别将援建的教室命名为“公能”，以期学生们既有爱国爱群之公德，更有服务社会之能力。

每个“公能”教室里，都有机器人套装、编程教育套装、可编程无人机、3D打印设备、智能资源采集竞赛场地等“硬核”设备，还有教育资源类、绘画书法类、自然科普类、棋牌益智类等硬件模块。为提高孩子们动手能力，每间教室还专门配置了动手构建类模块，开展科学教育和实验教学，着力培养孩子认知能力，促进思维发展，激发创新意识。

庄浪县农村学校多，教育资源分布不均衡。针对这一情况，南开大学着眼于推动实现当地基础教育资源均衡化和高质化，加大力气援助庄浪乡镇学校发展。南开大学2018年援建的14间“公能”教室全部位于乡镇小学，今年援建的二期15间教室目前正在建设中，力争实现全县乡镇中心小学全覆盖。

为了让当地教师掌握“公能”教室所需相关技术，南开大学举办庄浪县2019年新入职教师培训班，已完成培训技术人员458人；完成培训“公能”素质教育发展教室相关学校技术教师28人。

南开大学援建“公能”教室得到了庄浪县委、县政府的大力支持，也获得了当地师生和家长的一致好评。在庄浪卢洼小学，“公能”教室成为学校开展课外活动的重要载体，每周四下午，是科技兴趣小组的活动时间，“组装机器人”“给机器人设计动作”“组装模块飞行器”……在科技兴趣小组的活动表上，“公能”教室的各个模块都被充分利用起来，每个活动时间都有不同的内容。

庄浪的教师们也深刻感受到了“公能”教室给当地教育带来的改变。“开展小学生科技探究活动非常重要！”柳梁小学教师王利君说，通过“公能”教室，学生的科技创新意识和能力实现了理论与实践的完美结合。（陈欣然 吴军辉）

《中国教育报》2019年08月19日第1版

(责编：实习生(王子文)、熊旭)