山东实施新时代文明实践志愿送教活动

8月15日，山东省在泰安启动实施2019年乡村教师教学技能培训项目暨山东省新时代文明实践志愿服务项目。会上，来自全省的送教志愿者教师开展集体备课，研讨2019年项目实施方案及小学英语，义务教育阶段音乐、美术、体育、家庭教育指导等5个学科培训方案。随后，他们将奔赴五莲县、利津县、沂源县、单县、枣庄市山亭区、夏津县等县区，开展为期一年的志愿送教活动。

2014年，山东省教育厅发起成立了“山东省教师教育学会教育志愿者协会”。截至目前，已有6592名来自高校、中小学、教科研单位的优秀教师，通过自愿报名和审核注册，成为教育志愿者。

乡村义务教育教师教学技能培训项目结合学科教师培训需求，以教育志愿者为主体，采取送教下乡、连续培养的形式，利用周末和假期时间，对受援县薄弱学科中小学教师进行为期一年的全员培训，每年培训15—18次。自2014年以来，教育志愿服务活动辐射山东全省37个项目县，覆盖20个脱贫任务比较重的县（市、区），培训乡村教师2.3万余人次，有效提升乡村教师专业技能，为项目县培养学科“种子教师”。今年，山东将乡村义务教育教师教学技能培训列为山东省新时代文明实践志愿服务项目，提供专项资金，进一步擦亮山东教师志愿服务品牌，支持广大教师开展义务送教下乡等志愿服务活动。（魏海政）

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