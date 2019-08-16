原标题：成立不足一年的北大马院研究生讲师团，宣讲马克思主义场场爆满—— 走出象牙塔的“明星讲师团”

■办好学校思想政治理论课 经验篇

“1836年，18岁的马克思转入柏林大学，精神面貌发生了改变，从热血的哲学愤青变成了靠谱的学术宅男，实现了‘叛逆少年’的华丽转型……”着淡妆，漆黑的披肩长发，讲台上的胡蝶看起来很有范儿。

胡蝶是北京大学马克思主义学院党的建设专业2018级博士生，也是北大马院研究生讲师团的一员。站在宁夏大学的讲台上，她用活泼灵动的语言和丰富生动的故事，立体化还原了一个“活”的马克思。

成立不足一年，从校内讲到校外，从社区讲到工厂，场场爆满。这支研究生讲师团用了什么绝招，带动起马克思主义理论宣讲的热度？

创新宣讲，从打破刻板印象开始

“当我们提及青年，大家会想到什么？是‘用最贵的眼霜，熬最长的夜’的朋克式养生？还是‘马上就要秃了’的焦虑？”

马克思主义中国化专业2018级博士生张宇晶也是此次讲师团走进宁夏高校宣讲活动中的一员，在以“青年与时代”的主题宣讲中，她一上来就抓住了青年人关注的“焦虑”这个切入点，从产生的源头入手为“焦虑”画像，引出将对美好生活向往的压力转化成青年人奋发向上的动力，从而更好地为社会、为时代作出贡献的观点，一切便都水到渠成。

“过去那种枯燥的、千篇一律的说教式灌输教学，让很多人对马克思主义理论有了疏离感，甚至贴上了枯燥、无趣的标签，我们想打破的就是这种刻板印象。”讲师团团长、马克思主义发展史专业2018级博士生宁悦说。

如何打破这种刻板印象，让年轻人拥抱马克思主义？讲师团的年轻人把功课做在了同龄人、代入感上。除传统的经典理论类和党史党建类的主题外，讲师团紧密结合热点和青年需求，成立了习近平新时代中国特色社会主义思想学习组、马克思主义与青年组、形势政策组，回应青年关心的现实问题。

思路的转变直接带来形式的创新。能否将马克思主义的立场、观点和方法通过表情包、短视频、网络语言等接地气、极富感染力的形式表现出来，实现共情、赢得共鸣？

受众的反馈给出了最好的答案。讲师团成员、思想政治教育专业2017级硕士生张玉杰说：“马克思主义是座恢弘的理论大厦，它的内容理应通过我们的话语和表述，得到更合理、更充分的表达。”

“在马言马”，走出马院书斋

2018年12月22日，冬至，北大马院研究生讲师团诞生的日子。那一天，首都6所高校学生理论团齐聚一堂，举行庆祝改革开放40周年研讨会。

“能不能将所学的理论知识传播出去，打造具有马院品牌的实践项目？”北大马院陷入思考，研究生讲师团的成立让人看到了曙光。

“研究生讲师团必须把握正确的政治方向，在正确的方向指引下宣讲，这需要具备扎实的理论基础。”北大马院党委书记孙蚌珠说，学院为研究生讲师团配备了25名重量级导师，每场宣讲或社会调研前，从确定宣讲题目到集体备课试讲，全程细节都要由导师团先“挑刺”。

而对于讲师团成员而言，让课程干货满满并具有吸引力是一大考验。讲师团成员、马克思主义基本原理专业2017级博士生毛菲为了准备《马克思主义是个什么主义》这一题目，找来了《资本论》《1844年经济学哲学手稿》《黑格尔法哲学批判》等著作研读。“和马克思对话，就会发现，伟人其实不难懂，我主要立足文本，尽量深入浅出，讲出马克思著作中的精华。”毛菲说。

看似轻松灵动的宣讲背后，是讲师团成员付出的艰辛努力。讲师团成员、马克思主义中国化专业2018级博士生史锡哲坦言，要想让课程更有吸引力，必须提升课程的理论深度，用生活化的语言讲理论，用深刻的理论解答问题。

走出象牙塔，打通从理论到实践的路径

从河北邯郸到辽宁辽阳，从宁夏银川到浙江兰溪，聚焦庆祝改革开放40周年、纪念五四运动100周年、庆祝新中国成立70周年等重大主题，经过半年多的发展，北大马院研究生讲师团从校内特色党课、团课的支部巡讲起步，慢慢发展到了校外的主题宣讲，成为颇受欢迎的明星讲师团。

马克思主义是理论科学，更是实践科学，讲师团的青年们始终坚持既要做理论宣传的发声者，也要做社会实践的行动派，在开展主题宣讲的同时深入社会进行实践调研。

“在实践调研中，我们探寻党的理论方针政策的产生过程和现实基础，求真学问、练真本领，努力做到知行合一，担负起历史赋予新时代青年的光荣使命。”讲师团常务副团长、党的建设专业2018级硕士生宋金说。

宋金介绍，他们曾在改革先锋、全国道德模范郭明义的带领下，同走矿山路，在一线真切体验矿工的艰苦生活；也曾在银川闽宁镇实地调研学习，对西海固地区脱贫攻坚、促进民族地区团结和稳定等工作进行深入了解。

目前，北大马院研究生讲师团共有团队成员44名，宣讲30余场，受众6200余人，平均满意度达80%以上，收到了良好的社会反响。

“讲师团的同学们牢记习近平总书记的殷殷嘱托，以学促讲，以讲促学，在宣讲过程中唱响主旋律，传播正能量，努力将自己锻造成为理想信念坚定、专业功底扎实、实践本领过硬的新时代有为青年。”孙蚌珠说。（于珍 柴葳）

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)