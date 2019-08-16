暑假余额严重不足 孩子作业进度条告急

暑假作业一个字没动，杭州10岁女孩被妈妈拎到门外。凌晨1点，妈妈还是拒绝开门，民警只好带着熊孩子回派出所。第二天，孩子和民警叔叔吃好早饭，带回一张保证书。

“熊孩子，不好管啊！”这条新闻昨天经钱江晚报、浙江24小时报道后，评论区就被“攻陷”了：众多中年“老母亲”捶胸顿足：这也太太太扎心了。

暑假余额已不足，孩子的作业进度条严重告急！最近，杭州的星巴克咖啡、肯德基里，随处可见狂刷作业的孩子们。

孩子写作业这件事，有什么很灵的办法？

听听这个妈妈和两个老师的说法

昨天下午，记者在滨江宝龙城的星巴克咖啡店，看到三三两两写作业的孩子。杭州高新实验学校小学新五年级学生小杨，正埋头做数学卷子，妈妈陪着二宝在阅读绘本。“我的书面作业完成得差不多了，只剩下做小报这些实践类的作业了。”小杨说。

“现在，我不太干涉她的学习。一二年级的时候，把她的学习习惯养好了，现在就相对佛系了。”妈妈说，以前也出现过孩子特别作的时候，她的处理方式相对比较温和，“我有个希望法则，就是永远让孩子看到希望。暑假余额不足，但不还有半个月嘛，作业还剩很多没关系，好好计划，化整为零，升级打怪，希望就在眼前。”——看来这是一位富有智慧的妈妈。

那么，在引导孩子写作业这事上，还有其他好的办法吗？钱报记者也采访了几位老师和家长。

杭州崇文实验学校的语文王老师，有23年教龄。她认为，孩子不写暑假作业，原因是多方面的。家长不要直接指责孩子，而应帮助孩子找到作业磨蹭的真正原因，和孩子一起努力，破除“作业——痛苦经验”的条件反射。

“客观地认识孩子，当孩子抗拒写作业的时候，多想想我能怎么帮助他，而不是怒发冲冠‘你怎么那么不听话’，愤怒值首先就会降低很多。”王老师说，冷静下来后，可以选择倾听孩子。孩子不想做作业，是觉得难度太大无从下手，还是作业量太多畏惧呢？如果是难度大，家长可以说，那我们一起来想想办法；如果是量太多，那么可以约定，把任务拆解成零碎的目标。鼓励孩子半个小时内，只专心完成一个小目标，完成后休息五分钟，还可以拿奖励。比如看一场电影，或是妈妈陪伴做孩子喜欢做的事。这样无形中培养了孩子专心做一件事情的毅力，亲子关系也改善了，这是个正循环。

如果孩子真的对作业很反感，也可以和他商量先做些自己觉得想做的，且能提高自己的事来做，“我儿子上高中了，特别喜欢健身。暑假前，我们就制定了计划，每天完成多少作业量，他就可以健身，如果超额完成，那么再奖励一个私教，所以儿子每天做作业都很有动力。”王老师也分享了自己的育儿经。

杭州江南实验学校新四年级的一位班主任介绍，她的经验是让孩子们互相督促，写作业的氛围特别好，“暑假里，很多家长自发组建作业群，每天拍照上传孩子完成的作业情况。孩子们互相督促，每天树立一个小目标。这是学校倡导的积极行为养成模式。根据家长的记录，开学会奖励表现积极的孩子，比如得到臂章、文明币等，孩子们十分看重这些荣誉，所以参与性很高。”这位班主任说，现在暑假过半了，同学们上传作业更加勤快，大家你追我赶，相信到开学绝大部分同学都能完成作业。

杭州保俶塔实验学校五年级家长王女士说，这些年，和熊孩子斗智斗勇，也摸索出了一套办法——这个暑假她准备了一把棒冰棍，让儿子给每一根棍子上，用喜欢的符号标注语文、数学、阅读、跳绳等要完成的作业项目。每天完成一项就把相应的棒冰棍扔到一个杯子里，一天全部任务完成奖励一枚印花，如果集齐5天印花，就奖励孩子实现一个愿望，“这有点像升级打怪的游戏。儿子以前做作业很拖拉，我特别抓狂。现在明显快多了，孩子实现了好几个愿望。”

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)