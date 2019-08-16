这个暑期，他们在湖南邵阳陪伴孩子成长

“丢，丢，丢手绢，轻轻地放在小朋友的后面，大家不要告诉他，快点快点捉住他……快跑，哈哈！”8月12日，茶元头小学校园里一片欢声笑语，大学生志愿者尹伊和董爱娇正带着低年级的孩子开心地做游戏。

今年暑期，因为一群大学生志愿者的到来，这所位于湖南省邵阳市郊区的小学校热闹了起来。

志愿者们不仅给孩子们带来了各种学习生活用品、“HELLO小孩”爱心套餐礼包，还为孩子们精心设计了一套集中培训的课程，包括绘画、书法、音乐、手工等。

“希望能带给孩子们更多知识与快乐，点燃更多闪闪发亮的微光！”来自首都师范大学的志愿者涂昕是这个志愿团队的领队。团队12名成员服务103名暑期儿童，其中约有40名是农村留守儿童。

今年暑假，全国妇联与教育部、民政部、国务院妇儿工委办公室、共青团中央共同启动“关爱儿童 服务社会——‘守护童年’大学生暑期牵手共成长行动”后，全国各地数千名像涂昕一样的大学生志愿者相继加入关爱暑期儿童志愿服务行列。他们纷纷背起行囊，奔赴全国各地，用大手牵起小手，用青春守护童年。

孩子们心中的“小姐姐”

8月3日，涂昕和志愿服务队的其他成员来到茶元头小学，开启了为期两周的爱心陪伴志愿服务。

“今天，我必须告诉你们一件很重要的事情，怎样保护自己。首先，你得明白什么是安全接触，什么是不安全接触。安全接触可以是爸爸妈妈的拥抱，或者是和朋友们拍一下手；不安全接触就是有人碰到你们身体的重要部位……”“女童保护”课上，涂昕通过讲述《认识我们的身体》《爱护我们的身体》，为孩子们讲授防性侵知识，教他们学会如何保护自己。

“女童保护”的对象包括所有儿童，防性侵课程也将覆盖这里的所有孩子。

隔壁教室里，志愿者李娅正在给孩子们上美术课。“蓝色加一点儿红色就变成深蓝色，加多就成紫色了。”李娅耐心地教孩子们如何用画笔蘸上颜料，调出自己想要的颜色。

根据孩子的年龄和兴趣爱好，志愿者们将103个孩子分成5个班，再结合每个孩子的实际情况开展相应的教学课程。

跟美术课一样，传统手工课也备受孩子们青睐。“老师，您看！我的‘喜’字剪成了！”三年级学生廖羽灵兴奋地举起自己的“作品”，向志愿者熊洁展示。

课堂上，涂昕会强调纪律，但课后她就和孩子们打成一片，“有时他们会顽皮地从身后拍一下我的肩膀，已经把我当成小姐姐了。”

茶元头小学校长余亮表示，与城里相比，茶元头小学师资相对薄弱，平时第二课堂的投入有所欠缺。大学生志愿者们利用自己的专长，在丰富孩子们假期生活的同时，也在潜移默化中拓展了孩子们在各个领域的认知。

留给他们的是快乐与感动

下午放学后，如果有时间，志愿者们还会送孩子们回家，顺便进行家访。涂昕说，家访是为了了解学生家庭基本经济情况、初步了解农村地区孩子的性格特点及分析对其以后生活的影响、了解家长对于孩子学习的态度和家庭教育的做法、了解家长对于国家整体或本地区教育现状的看法等。“通过家访，我们希望更加了解孩子，更好地陪伴他们。”

近日的一次家访中，在未进家门前，读二年级的刘紫仪对志愿者说：“老师，一会儿你们可不可以不要笑话我们家里穷啊？”

志愿者尹伊笑着说：“我们怎么会呢？”

刘紫仪非常懂事，尽管年龄小，却在尽力照看弟弟，在学校对弟弟几乎寸步不离。“我们很欣慰，但又有点儿心疼。”尹伊说。

由于家庭变故，8岁的刘汁馨和奶奶相依为命。志愿者们来到刘汁馨家，给她带来了文具和生活用品，还和她定下10年之约：“来，我们拉钩，大学见！”

“陪伴暑期儿童虽然是短期的志愿服务，但如果可能，我们会和孩子建立长期联系，通过QQ等工具辅导他们学习，跟他们聊天。”涂昕说，日后他们还想利用自己的社团和其他资源，去帮助更多农村留守儿童和困境儿童。

在陪伴中，孩子们度过了一个健康、愉快、有意义的假期，同时，这份爱也感染着每一位参与其中的志愿者。

谈及参与“守护童年”的感受，志愿者何姝眉表示：“第一次站上讲台，从开始的忐忑到现在逐渐进入平稳期，在这个过程中，我切身体会到了教育的重要性和难点。每个孩子都有自己的背景、个性，如何抓住他们的心理特点是一个需要长期探索的问题。支教带给我很多收获，与孩子们的相伴、与共同努力的队友的友谊，对我来说都弥足珍贵。”

“想到接下来的日子，总想让它过得慢一点，再慢一点。”涂昕说，这个暑假过得忙碌又充实，“孩子的笑脸，就是我们最大的幸福”。

两周的志愿服务即将结束，但留给志愿者和孩子们的快乐与感动却是永恒的，这也将成为激励孩子们成长成才的精神财富。（邵伟）

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