原标题：孩子还没上幼儿园 妈妈就花25800元报了数学班

在这个暑假，听到了无数家长无奈地抱怨——伢儿真辛苦，从一个培训班到另一个培训班，堪称第三学期！在这么多声音中，钱报记者发现了一个有趣现象：家中孩子报培训班这件事，主要是妈妈拿主意，大多数爸爸只能沦为配角。

这两天，杭州有个爸爸就向记者倒苦水，儿子要开学才正式上幼儿园，妈妈就给报了一大堆培训班，钱花了“木佬佬”。

这位爸爸感慨，自己的童年很幸福，钓鱼摸虾抓蛇乐趣无穷，可到了儿子这一代，“伢儿的幸福童年就这样子早早地毁了”。

全家就爸爸一人反对报培训班

结果是“反对无效”

杭州的张先生最近比较苦恼，因为儿子报读培训班的事，他心里一直憋着火气，不吐不快。

“儿子9月才上幼儿园小班，孩子妈妈已经给他报了很多个培训班。我希望他有一个快乐的童年，但就这样早早毁了。”张先生向记者展示了这些培训班：数学144节课，画画80节课，还有两个月的幼儿园学前班等等。

“我知道，上小学前有学前班，主要是为了幼小衔接，但从来没有听说上幼儿园也要上学前班，但孩子妈妈就是觉得有必要。”张先生无奈地说。

从7月份开始，他的儿子提前过起了幼儿园生活——每天早上9点送到培训中心，下午3点去接，中午在培训中心吃午饭。培训中心有老师、有阿姨，有各种课程，包括数学、英语等，还会模拟学习一些生活技能，比如怎么收快递等等。

“这么小的孩子，连坐都坐不牢，我觉得完全没有必要提前学这些。”张先生说。但是，他的这个意见没有用，孩子妈妈告诉他，让孩子去熏陶一下也是好的。

在选报其他培训班的决定权上，张先生也只能一边站。“我原来打算，让孩子有一个快乐的童年，等读了幼儿园，再给他培养一些兴趣爱好，上了小学后再上学科类的培训班，这样效率会高一些。”

可惜人微言轻啊，张先生没有一票否决权，“全家人包括外公外婆、爷爷奶奶，尤其是孩子的妈妈，在孩子提前上培训班这件事情上，竟然出奇地一致，我在这件事上是敢怒不敢言！”

妈妈说，越是聪明的孩子

越不能输在起跑线上

说起儿子，张先生无比自豪，一个聪明男孩的形象一点点浮现在记者眼前。

“虽然才4岁，儿子已经认识马路上的交通标识了，比一些老司机还厉害。”张先生说，每天回到家，他经常跟儿子玩一个游戏，摆出一个个标识图案，让儿子指认。小朋友每一个都能准确无误地辨认出来，什么是禁止机动车通行、禁止掉头、禁止鸣喇叭、禁止带火种……

“两岁多时，他就特别喜欢坐公交车，对家附近每辆公交车的线路都熟悉。”张先生说，等再长大一些，儿子开始喜欢坐地铁，地铁站内的各种站牌也会认，还能独自带着外婆坐地铁呢。

张先生说，每次坐地铁，看着这么小的一个孩子能大声说出从哪里进站，怎么买票，要坐几站，到哪里换乘，哪个站下车，他这个当爹的是无比骄傲。

其实，他也承认，孩子这么能干，孩子妈妈的功劳最大。“她给儿子买了点读笔，点在卡片上，字、词、造句就会出来。还有英文单词，儿子也每天拿着笔戳啊戳的，就是这样一点点学习。到现在为止，他已经会认六七百个汉字了。”

张先生说，儿子蛮聪明的，对感兴趣的事情学起来很快。“但我老婆觉得不满意，不过瘾，所以在孩子上幼儿园之前，一下子给他报了这么多班。我觉得孩子还太小，这么早学这些，收效甚微，可她根本不听。”

张先生说，现在全家人在伢儿的学习这件事上，恨不得能上的班都上。他们的观点是——这么聪明的孩子，更不应该输在起跑线上。“我也因此变得焦虑了。孩子妈妈焦虑的是孩子学得不够多，我焦虑的是，这种提前学习一旦开始就停不下来，孩子美好的童年就这么毁了。”

孩子还没上幼儿园

培训费已经花了好几万

“数学一共144节课25800元，画画80节课12800元，幼儿园学前班2个月8200元，英语班还没报呢，也是一大笔开支。”对着这张收费表，张先生有些肉痛。

他叹了一口气：“哎，现在当家长不容易，还没上幼儿园，就这么多钱花出去了。娃娃也不容易，一节课一节课这样上，这么小不知道能学进去多少。”

不过，张先生还是蛮佩服老婆的：“她也真是愿意花钱，自己喜欢的包包舍不得买，我给买了也不要，都省下来为了孩子。”

现在，张先生只能无条件地支持老婆的这种行为了，内心默默为儿子祝福。“我真庆幸自己生得早，我们童年时的物质条件不如现在，但真是太快乐了。”

他对钱报记者说，他发现身边不少成材的孩子，都不太上补习班的。他把这个发现告诉老婆，老婆对他说，那是人家上了也不说而已。

张先生觉得，老婆都是被那些贩卖焦虑的公众号文章给害的，朋友圈加得越多，网上育儿文章看得越多，内心的焦虑感就越强烈。

“第一个孩子都这样了，哪里还敢生二胎，头都大了。”张先生苦恼地说，哪怕衣服、玩具可以留给老二继续用，但培训班得重新花钱读啊，实在吃不消。

(责编：郝孟佳、熊旭)