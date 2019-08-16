中考游泳成必选应完善保障措施

近日，深圳市教育局发布《深圳市初中毕业生升学体育考试办法(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)，拟从2022年起，体育分值从30分提高至50分，取消原来120分制，并纳入平时成绩。同时，游泳也列入深圳中考体育必考选项。（8月15日《南方都市报》）

考试作为指挥棒具有无可替代的导向意义，通常能起到立竿见影的促进功能，某个项目被纳入必考之列，就会带来这个项目的繁荣与发展，并获取更多的参与受众，培植更为坚实的基础。比如为了支持某个项目的发展，通常就会将此项目纳入考试，在“进校园”后真正达到“从娃娃抓起”的效果。

游泳不仅是一项体育项目，可以起到强身健体的作用，还是一项生存技巧，在落水时既可自救，也能救人，将如此重要的项目纳入中考体育必考选项，释放出多重积极的信号。不过，相比于长跑的简单方便以及对环境和保障条件要求不高，游泳的普及与推广则面临着多重困难，比如是否有足够的场地，有无专业化的师资，能否开设游泳课使之日常化等。若无法满足需求，不能让学子在日常以低成本获得专业的教育，开展常规性的训练，则项目的增设与调整就会成为“幸福的烦恼”，难以达到预期效果。

几乎所有的城市学校都有专业跑道，以供学生们日常练习，但并不是所有的学校都建有泳池，以满足培训锻炼所需。如果学校不能提供必要的支撑要件，纳入必选项就会形成负担转嫁，有利的政策就会沦为一些培训机构的牟利手段，让善策无法成为善举。

在寸土寸金的城市，游泳项目要得到普及，一是要优先解决基础设施不足、泳池过少的问题，让学生们“有处可游”；二是要组建职业化的队伍，对参训的学生进行专业化的训练，让他们能“游得好”，“游得安全”；三是要考虑成本因素，最大化体现配套设施的公益性，让每个孩子和家庭在经济负担上都能承受，让普通家庭也能“游得起”。

中考游泳从选考项目到必选项目，其实是一项系统化工程，尤其要注重游泳场地、专职教师的建设与配备，尽快在符合条件的学校开设游泳课，通过加快和完善配套建设，通过政府和学校的重视，真正达到引导学生加强体育锻炼，引导全社会回归到重视国民的体质健康中来。

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)