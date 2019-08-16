原标题：“30年不评职称”折射教育情怀

最近一个叫杨汉文的老师引起了人们的热议。事情是这样的：从教36年的华中科技大学教师杨汉文，已经30年没评过职称了。杨汉文的一些学生已成教授、博士生导师，而他还是一名讲师。杨汉文说：“我也有论文，也有科研项目，但从未再申报过职称，只想一心一意教好书。”

对于高校教师而言，五十多岁有不少人已经是教授、博士生导师了，再不济也已经评上了副教授。从教36年还是一名讲师的杨汉文，并非没有能力在职称上更上一层楼，而是“志不在此”，对评职称缺乏兴趣和热情。热爱教学的他，努力把三尺讲台站好，成为学生们喜爱、同事们尊敬的好老师。

关乎名利的职称，不仅关系到高校教师的“钱袋子”，也关乎他们的社会地位与职业声誉，关乎他们的体面和尊严。为了实现向上的社会流动，不少高校教师在做科研项目、发表论文上花费了大量的时间和精力，却忽略和漠视了教学。有的教授不愿意给本科生上课，认为束缚太多；有的老师将教学当成不得不完成的任务，在课堂上敷衍塞责；有的教师将教学当成鸡肋，为了自己方便，动辄更改上课的时间和地点。

难能可贵的“30年不评职称”，让我们见识到了一位高校教师的价值坚守。尽管评职称会让自己名利双收，却依然有一些老师没有对评职称趋之若鹜。他们朴素地认为，站好三尺讲台、倾心教书育人是教师的本分；即使职称看上去并不够光鲜，只要无愧于心就好。在一个功利主义和工具理性盛行的时代里，依然有一些教师不愿意成为“精致的利己主义者”。

“30年不评职称”的背后，有一个成熟、强大的精神世界，是可贵的教育情怀。在一个盛行“以貌取人”的社会中，从教36年还是讲师职称的杨汉文不可避免会遭遇一些人的“傲慢与偏见”——在他们看来，“30年不评职称”的老教师是一种无能者与失败者，从一个完整的、正常的人被贬低、被污名化。

教育作为一盏希望之灯，有助于照亮学生们前进的道路。在不少学校里，都有一些热爱教学、对职称没有那么孜孜以求的教师。“一个人只有一颗心，一颗心只能用在一个地方”，这些教师既不笨也不傻，他们自然也知道职称带来的好处。尽管如此，他们依然能够抵御职称的诱惑，脚踏实地地做好自己热爱的教学工作。或许在外人看来，“30年不评职称”的老师不够成功，而他自己却觉得充实和满足。

在高等教育竞争渐趋激烈的今天，一所高校既需要那些潜心科研的教师，也需要倾心教学的教师。“在重科研轻教学”的评价体系的裹挟下，那些科研做得好的老师名利双收，那些教学做得好的老师却没有得到足够的认同和激励。对这种扭曲现象纠偏不仅让杨汉文们轻装上阵，也能够让学生们从中受益。（杨朝清）

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