2020年前江苏普通高中全面实施新课程、使用新教材

今年4月份，江苏高考新方案出炉，并将从2021年开始实施。日前，省教育厅发布《关于高考综合改革背景下加强普通高中教学组织管理工作的意见》，明确2020年前，全省普通高中全面实施新课程、使用新教材。

意见提出，省、市将建设一批新课程新教材实施示范校，发挥引领带动作用。要求开齐国家规定的各类课程，开足规定的课时，特别是要开足综合实践活动、技术（含信息技术和通用技术）、艺术（或音乐、美术）、体育与健康、理化生实验等课程，坚决避免挤压选修课程课时。体育与健康的必修内容，必须在高中三学年持续开设。严禁违规增减课程与课时。不得赶进度超前教学、突击教学，严禁在学生学习课程内容前违规组织考试，确保高中教育教学秩序稳定有序。

意见要求，建立选课指导制度，指导学生根据自己的兴趣、特长、志向、学习优势和职业倾向，理性确定选择性考试科目。不得强制代替学生确定选考科目，也尽量避免出现严重的偏科现象。

意见提到，要有序推进走班教学。普通高中学校要结合实际，有序推进走班教学。要从学科特点、学生可接受度出发，探索长课与短课、大班教学与小班教学、传统课堂与空中课堂相结合的教学组织样态。

此外，江苏还将构建学分管理规范，形成清晰的学年学分分配方案，制定学年学分分配表。普通高中学生获得144个学分方可毕业。普通高中学校要将学业水平考试合格性考试成绩作为普通高中学生毕业的重要依据。普通高中学校要积极探索行政班与教学班并存、班主任和导师制并举、学科学业评价与学生综合素质并行、过程性评价与终结性评价并重的教学组织运行机制。（记者 王赟）

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