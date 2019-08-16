贫困地区“青春行” 西安工程大学掀起“扶贫热”

近日，西安工程大学学生团队（下称“团队”）赴甘肃、陕西等地进行暑期社会实践。

在甘肃义渠百花园度假村，团队开展了以“创新扶贫机制，助推产业发展”为主题的实践调研活动。学生们向贫困户宣传产业扶贫政策，对村委会、乡政府和企业进行走访调研。

同时，该校管理学院（下称“管理学院”）学生赴陕西安康平利县大贵镇开展以“无悔青春，筑梦未来”为主题的暑期社会实践活动。

西安工程大学暑期实践团队（西安工程大学/供图）

学生们积极参加团中央暑期社会实践专项活动，加入陕西宁陕“深度贫困地区青春行”暑期社会实践团。12名师生走进陕西安康市宁陕县，开展了以“庆祝新中国成立70周年、纪念五四运动100周年”为主题的实践服务活动。同学们积极开展实地调研、爱心课堂、主题宣讲、经典诵读、理论学习等活动，收获颇多。

西安工程大学暑期实践团队（西安工程大学/供图）

在西安临潼区铁炉镇初级中学，也可以看到管理学院同学们忙绿的身影。为落实“双百工程”帮扶帮联临潼区铁炉街道，竭力做好“教育帮扶”工作，管理学院19名大学生走进该中学，开展了以“青青仓木，始于关爱”为主题、以课堂辅导、趣味活动、经典诵读、知识竞赛、文艺联欢等为主要内容的爱心支教服务活动。

本次暑期实践中，学生们结合当地的独特的环境，深入解了当地脱贫现状，依据村民、村委会、乡政府和企业反馈的信息并结合自身的观察了解，充分认识到了到产业扶贫的良好发展前景，为贫困地区的扶贫工作的展开注入了新的动力。（来源：西安工程大学）

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)