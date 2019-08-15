原标题：00后的开学礼 手机、电脑是“刚需”

00后的开学礼 手机、电脑是“刚需” 那些你的开学装备是什么

制图/见习美编郭晗

河南商报记者刘慧丽

又是一年开学季，你周围的学生开始打包行李了吗？还停留在“开学三大件”？早演变为“2+X”的刚需、爱好相结合的多样化装备。但有一点相同的是，开学装备轻轻松松花掉一两万元，甚至十几万元，孩子挺高兴，家长吃得消吗？

大学开学装备手机、电脑是“刚需”

被新乡医学院录取的商丘小伙儿董冠成，虽然还没收到录取通知书，但他已经买了一部新手机。“手机肯定是必备的，爸妈给买了华为P30，花了5000多元。”董冠成说，还有笔记本电脑，这都是刚需物件儿，不过电脑准备开学后再买。

郑州本地准大学生刘楠说：“2000多元的手机和4000多元的电脑，这只是标准配置。”

刘楠妈妈说：“我们家每月总收入8000元，算是一般的水平，孩子开学这笔费用勉强能承受住，但眨眼工夫就花掉了我和她爸将近一个月的工资。只是希望孩子能在大学里好好学习，不辜负这笔花销。”

除了“刚需”，“第三件”装备根据专业需求或兴趣需要添置

除了电脑、手机，开学“第三件”是什么？河南财经政法大学工商管理学院学生段鹏飞是一位00后，他说，开学“第三件”一般是根据专业需要或者是兴趣需要而添置的装备，比如学摄影的购买单反相机，学设计的购买数位板(又叫“手绘板”)，喜欢弹唱的购买吉他等。

段鹏飞的好朋友蔡百川就是拿着吉他去报到的，他也是河南财经政法大学的一名学生。蔡百川说：“虽然我开学时父母没有特别正式地购置装备，但暑假支持我报了吉他班，还给我不少资金让我去旅游，这是他们送给我的最好的开学礼物。”

不过，他见过比较奢侈的开学“第三件”，同学父母在开学时直接送了他一辆汽车。

郑州大学工科男生李放也见过比较奢侈的开学“第三件”，有位同学喜欢手表，开学时爸妈送了一块价值十几万元的手表作为开学礼物。“不过，带着蜥蜴去上学就有点儿特别了。”李放说，蜥蜴作为开学装备他是第一次见。

重金买装备，不如教会孩子生活必备技能

河南财经政法大学工商管理学院老师张娜认为，重要的不是家长花重金给孩子买装备，而是教给自己的孩子持续学习和适应这个社会的能力。

“智能手机不仅方便联系老师、同学，还可以从手机上看新闻、学习专业知识，建议应该配一部，1000元左右就可以。”张娜说，电脑的话，如果经济实力允许，可以配置一台，也不要太昂贵的，4000元左右就可以，动画专业、美术专业、计算机专业等对电脑配置要求较高的专业可以根据需要，配置稍微高一点。

张娜继续说，购置开学装备时不要盲目跟风，要切实思考自己是否真的需要，是否有利于自己的学习和能力的提升。

(责编：郝孟佳、熊旭)