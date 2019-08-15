以菌治菌，大学生以生物技术助力乡村振兴

原标题：以菌治菌，一场与土壤问题的对抗战

在田间考察的团队成员

(通讯员 张小晴 记者 温才妃)“糖度不够、水分不足、果品表皮不完整、裂果严重,让我很操心……”去年6月,南京工业大学赛纳杰生物团队在调研中与江西省人称“井岗蜜柚大王”的王根明交谈时,了解到了他非常担心的蜜柚种植问题。

随后,团队给王根明所在的白水村108户村民送来了一种新型菌肥。使用后,农民纷纷反映蜜柚植株叶片变得浓绿、保果率提高,当年产品提前上市,产量提高约30%。

赛纳杰生物团队送来的新型微生物菌肥名叫谷丰利达,是一种应用工业技术生产的植物促生抗病产品。现已帮助山东大姜、黑龙江水稻等实现增产增收。

日前,南京工业大学食品与轻工学院博士生孙良等以该技术为支撑的《谷丰利达——以生物技术助力乡村振兴》项目,荣获江苏省“互联网+”大学生创新创业大赛一等奖。

从田间到实验室,“药神”一丝不苟

“现阶段,农民面临的问题不只是增产增收问题,我们在调研中了解到过度施肥不仅导致土壤板结严重、地力下降,还让植物病害越来越频繁,尤其是草莓根腐病等土传病害。”孙良说,在减肥增效的同时,改善土壤质量、促进植物生长、减少土传病害是他们研究的目标。

该团队应用工业生物技术的思维,将生物高分子聚谷氨酸、包括利迪链霉菌的功能菌剂和保护剂海藻糖结合,获得了高性价比产品——谷丰利达。聚谷氨酸产业化技术在国际上处于领先地位,曾荣获国家技术发明奖二等奖。团队的利迪链霉菌产业化技术在国内属于首创,填补了利迪链霉菌在国内市场的空白。

在寻找利迪链霉菌的过程中,孙良、詹伊婧和雷鹏三位博士生的实验足迹遍及全国,他们从黑龙江、甘肃、新疆等地患病严重的稻谷、小麦、玉米田地里,找到长势比较优良的植株,收集这些植株周边的土壤,回到实验室,从土壤里筛选得到一种神奇的生防菌——利迪链霉菌。

“‘微生物分泌物+微生物’的生物思维与中药配方理念有异曲同工之妙,也就是说,我们不属于‘头痛医头脚痛医脚’型,我们是从多方面综合考虑植物生长中的问题,一次性解决。”团队指导老师、食品与轻工学院教授徐虹说。

投少收多,效果广泛看得见

“2017年,严重的病害导致我们每亩的大姜收益大幅降低,谷丰利达治理了病害也改善了土壤。”回想起曾经的一幕幕,潍坊市安丘市的仲文华激动地说。而如今,大姜的产量和品质、每亩收益都得到显著提高。

一直以来,人们相信“积肥如积粮,肥多粮满仓”,殊不知增肥导致土壤环境恶化,还带来病虫害加剧。

据介绍,谷丰利达里面的利迪链霉菌是近年来备受产业界和学术界关注的一种生防菌,它习居于土壤和植物根系,能通过破坏病原菌菌丝及孢子的结构,起到抑制病原菌、减少土传病害的作用。

在实验室和当地试验田取得显著成果后,项目组将谷丰利达母液稀释200至300倍后,投入山东省潍坊市安丘市临吾镇东民主村、黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区稻香村、江西省吉安市吉水县白水镇白水村等地种植使用。

“使用谷丰利达之后,我们的收入提高了,我们很开心……”黑龙江省齐齐哈尔市的水稻种植户刘文科给谷丰利达团队专程寄来感谢信。寄来感谢信的还有很多农户,因为他们根据植物种类,每亩只需施用价格20至100元的谷丰利达,就可以在原产量基础上增产20%至35%,还可以改善土质,减少化肥的使用。

据项目组不完全统计,从去年6 月开始示范田建设以来,赛纳杰生物团队利用生物技术助力乡村振兴,累计服务农户超过4900户,增收2800余万元,平均每户增收约5700元。(马贺、马慧子对本文亦有贡献)

(责编：郝孟佳、熊旭)