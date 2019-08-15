一带连海陆 一路融共生：华中科技大学人文学院开展暑期社会实践 

奔赴中铁六局、调研南方电网、试乘越南首条轻轨、走访越南高校探讨合作……华中科技大学人文学院积极响应国家“一带一路”倡议，于7月21日至8月4日奔赴北京、广州、越南等地，开展为期15天的暑期社会实践。

图为实践队参观越南国家民族博物馆

实践队由人文学院周立翀老师带队，包括10名硕士、2名本科生和2名越南籍博士。实践队一行从高校、企业、文化三个维度展开调研，分为国内和国外两个部分，北京分队和广州分队完成国内调研后于7月23日在越南汇合，从河内一路南下，途经顺化、会安、岘港、平顺、胡志明等地。

“海陆共生”之教育互通

实践队先后走访河内国家大学下属人文与社会科学大学、顺化外国语大学和胡志明交通大学，探讨学生培养、课程合作、师生互派等方面的合作前景。越南高校的志愿者一路与实践队员交流，流利的普通话和丰富的热门词汇令队员刮目相看。

实践队了解到，20多年来，随着中越交流合作的稳步发展，汉语教学在越南日益得到重视，已纳入初中、高中、本科和研究生层次的教育。从培养模式及教学内容来看，不少学校注重汉语言基础知识的教学，同时又不断提高教学内容的多样化，从单纯的语言知识转向了与其他学科知识的结合，如旅游汉语、商务汉语、中国对外经贸等，这一转变充分反映了越南社会对汉语人才需求的变化。

胡志明交通大学与华中科技大学具有相同的理工科背景，实践队围绕产学研等方面与其进行探讨，双方就课程合作、师生互派、学术研讨、夏令营短期交流等方面达成了合作共识。

“海陆共生”之企业品牌

越南河内轻轨2号线和越南平顺永新公司一期BOT火电厂项目是在“一带一路”倡议下的合作项目，为了更好地了解项目合作现状，实践队分赴北京、广州，走访中铁六局集团海外分公司和南方电网国际有限责任公司。

中铁六局海外分公司总经理唐红提到：“‘一带一路’倡议对合作双方而言都是双赢之选，虽然企业合作会因为文化差异而面临一些困难，但通过双方的共同努力，最终建立了互信关系，共同进步。”

实践队还走访了私企——越南坚朗有限责任公司。公司负责人表示，“一带一路”倡议为公司在融资、物流、出口退税等方面提供了便利，为其更好走向世界创造了更光明的前景。

图为实践队调研南方电网越南永新公司

“海陆共生”之文化沉淀

“出发之前，同行的两位越南籍博士就为我们介绍了越南的风土人情，但走在街道上，还是会因为越南独特的文化而感到震撼。越南人民的家庭情怀、礼仪文化都给我们留下了深刻的印象。”队员饶玲说到。

实践队从北到南，深入了解越南的风土人情，走访了大量的寺庙、会馆与博物馆，重点调研了占族雕刻博物馆。队员们发现，越南文化在很多地方都受到了中国南方地区传统宗教信仰与佛教的影响。

图为实践队与越南顺化外国语大学进行文化交流

实践队队长房鑫回顾起调研之旅感慨道：“4个月的努力筹备、15天内辗转9地，虽然很累但却十分充实。我们以国际视野探寻汉语的世界影响力，更加深入地体会到随着中国综合国力的提高，汉语在世界上的影响不断扩大。”

一带连海陆，一路融共生。华中科技大学人文学院此次实践充分调研了在“一带一路”倡议背景下，中越高校在人才培养方面的交流合作、企业的建设布局和人才需求以及中国文化的世界影响力。通过此次调研，华中大的青年学子们进一步加深了对“一带一路”倡议的理解，也切实感受到了作为新时代青年人肩负的使命。（来源：华中科技大学 王子文 房鑫）

(责编：实习生(王子文)、熊旭)