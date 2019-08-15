■聚焦体育美育浸润行动系列报道②

江西省奉新县上富中心小学地处偏远，音体美课程开设不全。因为缺乏专业教师，学校这3门课程一直由其他教师兼任。2018年9月，南昌大学、宜春幼儿师专3名音体美专业支教大学生的到来，让该校这一状况得到了改变，孩子们不仅接受到专业的音体美教育，还成立了合唱团等兴趣小组。

从2017年秋季起，江西创新开展高校音体美专业师范生赴农村学校实习支教志愿服务活动，一批批大学生走进偏远农村，为农村学校播下艺术的种子，点亮农村孩子成功的希望。

遴选高校音体美专业师范生赴农村支教

音体美课程无法开足开齐，缺少专业教师是首要原因。江西省教育厅统计数据显示，按师生比测算，截至2018年底，全省应配备音体美教师21439名，但实际只有7353名，缺额14086名，缺额率高达65.7%，其中农村小学音体美专业教师缺口巨大。

然而，受多方因素制约，要在短时间内配齐音体美专业教师，几乎不可能。

“高校音体美专业师范生队伍不小，如果能把实习和志愿支教有机结合起来，既可提升学生实践能力，又可弥补音体美教师短缺，可谓一举两得。但是，大规模组织高校音体美专业师范生到农村学校实习支教，在国内没有成熟的经验可以借鉴，只能摸着石头过河。”江西省教育厅厅长叶仁荪说。

随后，2017年5月至7月，在江西省教育厅、省文明办等部门共同参与下，一场调研活动紧锣密鼓展开。承担实习支教任务的学校如何确定？参加实习支教学生如何遴选？接收实习支教的学校如何确定？实习支教学生工作生活如何保障？

最终，江西省确定从江西师范大学、豫章师范学院、赣南师范大学等9所高校遴选音体美专业各60名共180名实习支教志愿者；省财政给实习支教学生每人每月600元生活补贴及一次性600元交通补贴，各地安排经费保障开足音体美课程；重点国家级贫困县、连片特困重点县等30个试点县60所偏远农村小学成为首批受援学校。

同年9月1日，为期一周的实习支教岗前培训在江西师范大学启动；9月6日，首批180名音体美专业大学生赴农村支教出征仪式举行。作为首批实习支教者，江西师范大学2014级体育教育专业学生高磊还记得当时的心情，“很激动，我要争取胜任体育教师这个岗位”。

实习支教对大学生是试金石

宜春市袁州区楠木乡荷溪小学是一所有着260多名学生的村小。本学期，在这里实习支教的是宜春职业技术学院体育专业胡珠青、美术专业毛佳钰、音乐专业易飘怡3名学生，他们负责全校一至六年级的音体美课程。

体育课上，胡珠青除了教孩子基本运动技巧外，更关注运动带给孩子的快乐；美术课上，毛佳钰并不是一味地让学生拿起笔来“创作”，而是经常带着大家欣赏美；音乐课上，易飘怡从乐理常识普及开始，注重用音乐放松学生心情、陶冶情操。荷溪小学校长袁学林对实习支教带给学校和学生的变化赞不绝口：“现在，学生不仅能识五线谱、能画简笔画，还表现出文静、大方之质。”

山区校的艺体教育在悄然发生变化。

实习支教大学生新颖的教学方式，不仅给学校音体美课堂注入了鲜活元素，还丰富提升了校园文化。兴国县枫边乡石印小学实习支教教师唐维华巧用柯伊达手势教学生练习音律，激发他们的学习兴趣；南昌市新建区松湖镇和平小学实习支教教师黄佳诚指导的校足球队，在南昌市农村学校足球联赛中获得第一名；分宜县杨桥镇新楼小学实习支教教师徐春波、汪燕芳、朱建奎积极组织兴趣班，为学校绘制校园文化墙。

“既能奉献爱心、贡献社会，又能提升能力、锻炼自我。”在袁州区水江镇小洞小学，回顾4个多月的支教生活，来自宜春学院的学生徐斌露出不舍的神情。

实习支教，对这群大学生而言也是一块试金石。“实习支教不算辛苦，因为我们有如花般的孩子陪伴；实习支教也不算困难，因为我们可以在困难过后变得更优秀。”“我们都在努力，试图以实习支教的爱推动着山区孩子们奋力拼搏、实现梦想。”……

已有3000名大学生到农村实习支教

截至目前，江西已经安排4批3000多名高校音体美专业大学生到农村实习支教。谈到这项工作的成效，叶仁荪表示，这是有效缓解农村师资短缺的重要举措，是统筹推进县域内城乡义务教育一体化发展的有力抓手，是青年大学生健康成长的有效途径。

针对工作开展过程中产生的问题，如支教学生缺乏专业指导、实习支教影响未来职业选择等问题，教育行政部门、派出学校、受援学校也在积极考虑予以改进。

江西省教育厅每年都会召开座谈会听取学生、学校、教育部门的意见和建议，积极改进相关工作；各地及时出台相关政策，选派骨干教师担任实习支教学生的指导教师，并对指导教师在工作考核、职务聘任和表彰奖励等方面给予优待；高校加强教育引导，做好实习支教前的思想教育和教学技能培训，使学生具备基本从教能力；有的县（区）开设绿色通道，在教师招聘中出台相关政策，优先录取优秀的实习支教大学生。

随着一个个具体问题的解决和一项项政策的完善，实习支教有效缓解了当前江西农村学校音体美专任教师严重短缺的矛盾。江西省教育厅师资处处长程裕秋表示，从长远看，在做好实习支教工作的基础上，还将加大培养和招聘力度，逐步提高农村小学音体美教师比例；同时加强培训，推进交流，采取多种切实有效措施，破解农村小学音体美教育缺失之困。（骆辉 甘甜）

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