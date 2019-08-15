教育部组织开展高中统编三科教材国家级示范培训

8月9—13日，教育部在京举办普通高中统编三科教材国家级示范培训，教育部党组成员、副部长郑富芝同志出席开班式并讲话。

根据2017年颁布的普通高中课程方案和课程标准，教育部组织编写了普通高中思想政治、语文、历史三科教材,将于今年秋季学期在部分省份投入使用。

郑富芝指出，此次培训的主要任务是全面解读高中统编三科教材的总体要求、基本理念和核心内容，帮助广大教师准确把握统编三科教材的教学重点和难点、切实用好统编三科教材，帮助省级教育行政部门和教研部门负责同志将工作重点转移到提高教育质量和内涵上，抓好新教材实施和保障工作。

郑富芝强调，统编三科教材是党中央国务院做出的重大决策部署，是基础教育领域的一项重大变革，是一项培养时代新人的世纪工程、立德树人的落地工程、全科育人的系统工程和综合改革的协同工程。普通高中统编三科教材，历经3年的精心编写、严格审查和反复打磨，凝集了数百位专家的智慧和心血,具有方向性强、导向性强、创新性强、统筹性强和权威性强的特点，对于全面贯彻落实党的教育方针，培养社会主义建设者和接班人具有重要意义。

郑富芝要求，各地要切实抓好统编三科教材的使用工作，要将统编三科教材统一使用作为一项重要的政治任务，切实抓好部署、实施、指导和督促；要做好课前到书、用前培训和考试评价等方面的统筹衔接工作；要在经费投入、课程资源、教研指导等方面提供有力保障支持。

全国各省（区、市）省级教育行政部门分管负责同志、基础教育处和省教研室负责同志、省级三科教研员，2019年秋季开学使用统编三科教材的省份所辖地市和省直管县三科教研员（或骨干教师），共计500人参加了培训。（记者 汪瑞林）

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