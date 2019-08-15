原标题：85.3%受访者认为在大学里参加志愿服务活动重要

很多大学生在校期间会参加志愿服务，有的人在志愿服务活动中得到了成长，也有人觉得，大学的志愿服务活动流于形式，学生参与后并没什么收获。

你大学时参加过志愿服务吗？上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2000名受访者进行的一项调查显示，82.1%的受访者大学时参加过志愿服务活动。85.3%的受访者认为在大学里参加志愿服务活动是重要的。66.6%的受访者建议大学生志愿服务活动要与学生所学专业相结合，63.6%的受访者希望提供更方便快捷的申请渠道，简化流程，提高效率。

85.3%受访者认为在大学里参加志愿服务活动重要

调查显示，82.1%的受访者大学时参加过志愿服务活动。64.0%的受访者曾通过学校、学院统一组织参加志愿服务活动，50.4%的受访者曾在志愿者官网申请参加过，46.2%的受访者通过学校社团组织参加过，26.7%的受访者有过个人自发志愿服务行为，14.6%的受访者曾向校外公益机构申请参加过。

西安某高校博物馆专业大四学生韩悦（化名）大一时就在西安博物院当志愿者，服务游客，到今年已经3年了，负责基本陈列的讲解，帮助观众了解西安的历史和文化。

北京某高校大学生周忻（化名）参加过学校组织的一些普通的志愿服务活动，“我经常去森林公园拣垃圾、做清洁。这个志愿服务活动是我们学校某个社团申请举办的”。

韩悦说，她所在的学校鼓励大学生参加志愿服务活动，“比如每学期的综合考评，学生组织会给我们开志愿服务时间证明，参加志愿服务活动超过30个小时，综合考评的时候可以加分。西安博物院每年会评选优秀志愿者，发优秀志愿者证书和奖品”。

85.3%的受访者认为在大学里参加志愿服务活动重要，其中23.4%的受访者认为非常重要。

“最难的就是每个观众的文化程度和喜好不一样，所以对不同观众要用不同的讲解方式和速度。”韩悦说，在博物院做志愿服务时，她感觉最有意义的是能认识很多有意思的人，通过自己的讲解让他们更加喜爱西安，“大家会提各种各样的问题，通过解答和学习相关知识，我拓展了自己的知识面，专业课讲到相关知识的时候我也会更加留心。有一次专业课考试题还考到了西安博物院的展品，我答得不错”。

66.6%受访者建议志愿服务活动与学生所学专业相结合

中国人民大学某学院志愿团团长连珊珊（化名）向记者介绍，大学里的社团组织志愿服务活动，要解决来自社会、老师和志愿者三方面的问题。我们学院有一个保护流浪猫、流浪狗的活动，当时负责的老师要求，这个活动要保护志愿者的安全，要考虑好如果志愿者被猫抓伤怎么办。

“我们学校在大学城，到博物馆少说也要1个小时，但是完全没有食补和交通补贴。我们一个专业大一的时候有七八个人做博物馆志愿者，到大二的时候就只有3个人了。另外，有的人会有上百个小时的志愿服务时间，可到底是在工作还是在玩儿手机，博物馆也没办法确认，在管理上存在问题。”韩悦说。

连珊珊坦言，很多组织不太愿意接受大学生去做志愿服务活动，“他们觉得很多学生就是去玩儿的。我之前去联络一个帮助自闭症儿童的活动，问了很多家机构，都被委婉地拒绝了，因为对方觉得大学生一般就是去一堂课的时间，意义不大”。

大学生志愿服务活动目前存在哪些不足之处？调查中，55.3%的受访者指出内容无聊，过于形式化，55.3%的受访者觉得申请渠道繁琐。其他问题还包括：交通往来时间太长（39.4%），资料档案管理不善（38.2%）等。

“有的志愿者会在志愿服务活动当天的早上7点钟给我发短信说，自己来不了了。这样的情况我遇到过好多次。”连珊珊说，还有大学生参加志愿服务活动，都只是因为有学分的要求，为了达到要求的志愿服务时长才会来做这件事情，“比如一些保护流浪狗的活动，有些志愿者明明很怕狗，也非要参加，然后在活动中什么也不做”。

周忻觉得，有些志愿服务活动流于形式，“比如我们社团的这个志愿服务活动，大冬天也要去室外捡垃圾，比较单一无趣，而且很多人抱着玩的心态，不是很认真，纯粹是‘打卡’。做志愿服务的人不认真，管理的人也不认真，走形式就没有什么意义”。

连珊珊也觉得志愿服务活动有时候很形式化，没有什么内容。“一方面组织者要保证志愿者的安全，另一方面很多活动专业性很强，普通大学生做不了。还有一个很大的问题是，大学生没办法长期定期来做，很多人只去一次或者两次，不可能每周都花时间和精力来培训不一样的志愿者，所以活动更加单一无趣了”。

改进大学生志愿服务活动，66.6%的受访者建议大学生志愿服务活动要与学生所学专业相结合，使学生从中得到收获，63.6%的受访者建议提供更方便快捷的申请渠道，简化流程，提高效率。

韩悦希望，大学生志愿服务活动能发放一些补贴，提高志愿证书的含金量。

周忻希望，大学生志愿活动管理能够严格一点，参与者既然报名了，就要认真对待。“另外志愿工作的内容，要让志愿者感觉到有意义、被需要，而不是可有可无的形式化的工作。实际上，大学生还有很多的志愿服务需求，我们都没有发掘和满足”。

连珊珊觉得，一个学生组织最好能长期坚持一个志愿活动，不要因为换届等事情而中止。她还希望，大学生志愿服务活动能得到更多来自学校管理部门的支持，那些很棒的志愿服务活动都是在学校的支持组织下开展起来的。“另外，每一个项目开始前，都要给志愿者一些培训，建立更有效的志愿者管理机制”。

49.9%的受访者认为要让志愿者在活动中有一定发挥自主性的空间，40.8%的受访者认为应参考学生兴趣，设置有趣的志愿活动，39.9%的受访者认为应保障志愿者的利益，完善报销制度，给予一定补贴。

参与本次调查的受访者中，00后占2.8%，90后占40.3%，80后占41.8%，70后占11.1%，60后占3.3%。（记者 王品芝 实习生 李丹妮）

(责编：郝孟佳、熊旭)