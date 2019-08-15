原标题：孩子暑间视力下降成常态 如何控制电子产品使用时间？

近七成受访中小学生家长称孩子暑假期间视力下降

孩子视力下降，82.8%受访中小学生家长归因于无节制地使用电子产品

当前，我国青少年近视率居高不下。暑假期间，大量补习班和作业，不节制地使用电子产品，以及不健康的用眼习惯，导致他们难以趁假期放松眼睛，很多人视力下降。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网(wenjuan.com)，对1989名中小学生家长进行的一项调查显示，68.6%的受访家长称孩子在暑假视力下降了，感觉孩子暑假视力下降的初中生家长最多。对于孩子暑假视力下降的原因，82.8%的受访家长归因于无节制地使用电子产品。

受访者中，41.4%的人是小学低年级学生的家长，36.6%的人是小学高年级学生的家长，15.5%的人是初中生的家长，6.6%是高中生的家长。72.6%的受访家长的孩子已经患近视，其中，轻度近视的占61.5%，高度近视的占11.1%。

玩手机被受访家长认为是孩子暑假最损害视力的行为

家住河北石家庄的毕启明(化名)有一个即将读初三的儿子，他告诉记者，孩子班上近视的学生超过一半。“放假了，儿子比上学时的用眼量还大，我打算开学前带他去查查视力”。

山东泰安准高三学生吴亮(化名)左右眼近视度数都已超过600度，属于高度近视。据他介绍，班上超过70%的同学都戴眼镜，不戴眼镜的学生中也有近视的。暑假期间，吴亮感到自己的视力明显下降了，“现在我戴着眼镜看东西都有点模糊”。

王颖(化名)是北京市昌平二中的一名班主任，她班里长期戴近视眼镜的学生达到了三分之二。“每次寒暑假结束返校，都有学生因为视力下降看不清黑板而要求调座位”。

调查中，68.6%的受访家长称暑假以来，孩子视力有所下降，18.1%的受访家长表示没有注意。

进一步分析发现，感觉孩子暑假视力下降的初中生家长最多(74.7%)，其次是小学高年级学生家长(70.6%)。感觉孩子暑假视力下降的家长中，孩子患轻度近视的最多(80.2%)。

河南信阳市民李虹萱(化名)的孩子今年读初一，左眼近视300多度，右眼近视200多度。“假期过半，我感觉孩子近视度数又涨了。”李虹萱说，虽然孩子在假期里的学习时长相比在校时短，但每天使用手机的时间变长了，而且总躺着看手机 。

吴亮买了网课，每天都用电脑看课程视频。“快高三了，除了写作业，我每天都要复习以前的知识点，看很长时间的书。”他说，他每天至少在学习方面用眼10个小时，“有时累了就用手机看小说放松。”

“孩子开学就升初三了，我给他报了几个假期辅导班。”毕启明说，孩子除了要写学校老师留的作业，还要完成辅导班留的作业，“而且放假了，平时玩不够的孩子假期放开了玩，使用电子产品是他们主要的休闲娱乐方式，对眼睛伤害很大。”

调查显示，玩手机(87.0%)被受访家长认为是孩子暑假最损害视力的行为，然后是用电脑(67.6%)和打游戏(63.9%)。

85.6%受访家长目前还没找到有效办法控制孩子使用电子产品

暑假期间，李虹萱给孩子规定每天只能玩半个小时的手机，但孩子一般都要玩1小时左右。“孩子完成很多学习任务也要用手机，比如听课、写作业等。另外，学习和使用电子产品时，姿势不正确也容易伤害孩子视力”。

李嘉(化名)是河北省沧州市第二中学某高二班班主任，她班上62名同学，47人已经戴了近视眼镜。李嘉说，长假后，孩子们的近视程度普遍都会加深。“假期里学生们会长时间使用电子产品，很多学生学习任务也并不比平时少，就容易出现眼睛疲劳、视力下降的问题”。

在王颖看来，用眼过度和户外活动少是导致学生假期视力下降的两个主要原因，“有的孩子甚至每天连1小时的户外活动时间都无法保证”。

孩子暑假视力下降，82.8%的受访家长归因于没节制地玩电子产品，52.6%的受访家长归因于假期作息不规律，46.8%的受访家长归因于户外活动少，39.1%的受访家长归因于学习任务重。

西南大学教育研究院院长、教授唐智松分析，中小学生视力下降的主要原因有三个。一是现在中小学生每天用眼时间较长，导致假性近视，乃至晶状体变形发展为真性近视；二是用眼不卫生，用眼环境不好，如光线过弱或过强、阅读的字体偏小、色彩过于艳丽等；三是饮食方面不注意营养搭配，例如食物中胡萝卜素含量较低，不能补充眼睛发育需要的营养元素。

虽然过度使用电子产品被受访家长认为是影响孩子视力的最大原因，但是85.6%的受访家长坦言目前还没找到有效办法控制孩子使用电子产品。交互分析发现，未能找到有效办法的受访家长比例，孩子已患近视的(87.4%)要多于孩子视力良好的(80.9%)。

“这一代青少年生长在互联网时代，他们甚至比家长更懂网络，更会用电子产品。现在很多学习任务、作业都需要使用平板、手机等完成，就增加了他们使用电子产品的时间。”王颖分析。

唐智松认为，中小学生难以做到科学用眼，一是电子产品的诱惑力太强；二是中小学生身心发展不成熟，难以控制自己；三是大多中小学生没有经历过近视的痛苦，因而不注意保护视力。

63.6%受访家长建议严格控制孩子使用电子产品的时间

暑假期间家长如何指导孩子合理用眼？调查中，63.6%的受访家长认为应严格控制孩子使用电子产品的时间，63.3%的受访家长认为得帮助孩子形成健康的用眼习惯，57.2%的受访家长认为应引导孩子合理安排写作业的时间。

“首先要制订好电子产品使用计划。如果孩子小，家长要来制订，并和孩子达成一致；如果孩子大些，就让他们自己制订，他们对计划的认可度会更高。”李虹萱认为，家长对于孩子的用眼要加强监督和引导，督促孩子运动，“暑假，我给儿子报了他喜欢的乒乓球兴趣班，每周上3次课，他积极性很高”。

毕启明希望，学校在假期多组织学生进行社会实践。对于有的孩子不节制地使用电子产品、网络的问题，他希望能够通过他们经常接触的平台宣传电子产品对视力的危害，帮助他们树立科学用眼意识。

唐智松认为，督促孩子科学用眼可以从四个方面去做：第一，家长和学校要给孩子安排合理的学习时长，不要让孩子因为长时间用眼而伤害视力。第二，对于假期的作息时间，家长与孩子协商并达成一致，相互监督，对违反者给予相应的惩罚。第三，家长要引导孩子认识科学用眼的意义，增强孩子的自我管理能力。第四，给孩子安排一些外出活动，适当减少孩子学习和使用电子产品的用眼时长，保护视力。

中国青年报·中国青年网记者 杜园春 实习生 黄硕

(责编：郝孟佳、熊旭)