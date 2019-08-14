原标题：当青运邂逅奥运：培养更多体育后备人才

首次出现在青运会赛场上的东京奥运会新增项目引人关注

当青运邂逅奥运

两年前，当杨谨屹第一次接触攀岩时，他可能不会想到自己这么快就能站上冠军的领奖台。在夺得本届青运会攀岩男子乙组攀石项目金牌后，来自贵阳市体育中学的杨谨屹笑言自己特别想念家乡的美食：“回去后第一件事就是要大吃一顿。”

第二届全国青年运动会激战正酣，除了杨谨屹参赛的攀岩，还有不少项目是首次进入青运会赛场。其中，攀岩、空手道、棒垒球、滑板和冲浪是东京奥运会新增项目，在本次比赛中的亮相尤为引人瞩目。

根据国际奥委会的相关决议，东京奥运会新增了攀岩等5个大项，还有包括乒乓球混双在内的15个小项。着眼于项目开展和人才培养，本届青运会将这些新增项目全部纳入正式比赛。

“二青会的37个夏季项目中，包括了2020年东京奥运会的全部33个大项，可以说是奥运新增项目的一次国内大赛预演。”二青会组委会常务副秘书长，山西省体育局局长赵晓春表示。

由于参加二青会的运动员年龄被限制在12岁~19岁之间，因此这些奥运新增项目的国家队选手大多无法参赛，但部分二线队员可以代表各自省队出战。此外，为了发现和培养更多优秀的体育后备人才，不少奥运新增项目的国家队教练也来到二青会现场考察观摩。

首次进入青运会的空手道比赛设有52个小项，有来自全国26个省区市的93支代表队578名运动员进入到决赛阶段。对于此次比赛，中国空手道协会主席、中国空手道队主教练管健民在接受采访时表示：“从整个比赛来看，现在喜欢和参与空手道的青少年越来越多，但优秀的基层教练较为缺乏，规范的人才培养体系亟待建立。”

据管健民介绍，目前全国范围内的空手道道馆大概有2万多家，但相比已经有7万多家道馆的跆拳道项目，还是有一定差距。

与空手道一样，攀岩项目也是首次亮相青运赛场，共有来自全国各地的51支队伍、329名运动员参赛。自2017年首次成为全运会正式比赛项目以来，攀岩运动近两年在国内发展迅速。目前，中国攀岩队采取了与重庆、贵州等运动基础较好的省市联办国家攀岩集训队的模式，共同发掘和培养攀岩人才。

带队前来参加青运会的国家攀岩集训队(贵州)主教练江玉辉告诉记者，此次青运会攀岩比赛多个项目都有国家集训队的选手参加，竞争较为激烈。没有国家集训队选手参加的项目中，也发现了不少有潜力的好苗子。“近年来国家队不仅引进了高水平外籍教练，也更注重自身‘造血’功能，努力培养本土教练员和运动员”，江玉辉说。

记者在采访中了解到，得益于“开放办赛”的理念，本届青运会首次设立社会俱乐部组，极大激发了社会力量的参赛热情。例如已成功进入东京奥运会的滑板项目，目前在国内各级体校开展并不多。参加本次青运会滑板比赛的大多数选手，都是来自各地的滑板俱乐部等社会培训机构，但整体水平并不低。

国家体育总局竞体司相关负责人在接受采访时认为，奥运新增项目在本届青运会的整体表现平稳，不少项目的参与人群和人才基础正在扩大，“尤其是增加了社会俱乐部组，吸引了体校系统外的更多青少年选手参加，对于项目的普及和可持续发展更为有利。”(本报太原8月13日电)

李元浩

(责编：郝孟佳、熊旭)