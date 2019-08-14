原标题：校内课后服务“小收费”解决大问题

近日，长沙市发改委和长沙市教育局共同签发《关于中小学生校内课后服务收费有关问题的通知》（简称《通知》），明确校内课后服务收费标准最高不超过1000元/期·生。

根据《通知》，长沙市义务教育阶段中小学生校内课后服务时间安排在周一至周五（节假日除外）放学后。小学阶段校内课后服务原则上不少于两个课时，初中阶段按实际课时计算，且中小学生校内课后服务收费每期低于千元。

“三点半难题”一直困扰着不少家长，因此《通知》的下发无疑是一个让人振奋的好消息。当然，事情并非想象中那么简单，要真正将课后服务的相关精神落实到位，同样需要各部门的通力配合，学校和教师的任务更是繁重。

课后服务不是学生的自习课，也不是放羊式管理，同样需要教师精心备课和上课，而且是要求更高的因材施教课，师资、场地、器材、管理等必须样样到位。这难免为学校带来多方面负担，却能解决学生和家长的大问题，同时还能发展学生的综合素质。

对于校内课后服务的相关费用如何落实，《通知》明确了公益性非营利原则，对有条件的的地区和不具备条件的地区分别做出了相关规定，明确了经费来源。不仅如此，长沙市中小学生校内课后服务充分尊重学生与家长的意见，采取自愿原则，并明确规定对建档立卡困难家庭子女实行免费，优先保障残疾儿童、留守儿童、进城务工人员随迁子女、单亲家庭子女、双职工子女课后服务需求。

与校外托管班不同的是，校内课后服务更加注重学生的潜能发展，重在提供更多适合学生的教育，不是外在的强制要求，而是学生的主动选择，不是纯粹的理论灌输，而是学生的综合实践，不是课内学业课外延伸，而是适应学生的潜能发展。这种服务，有较强的针对性，且具备科学合理性，收费不高，效果良好。《通知》下发后，家长普遍反映良好，不少家长认为“费用更便宜，我们也放心”，这是当地教育行政部门为民办实事的表现。

（作者系湖南省浏阳市浏阳河中学教师）

(责编：李依环、熊旭)