原标题：英国高校申请人数持续增长 商科仍“最抢手”

UCAS（英国大学和学院招生服务中心）于2019年7月发布的数据统计结果显示，申请留英的国际学生数量出现了迅猛增长。截至6月30日申请截止日，与去年同期相比，通过UCAS提交英国本科课程申请的申请人数，来自非欧盟国家的申请人数量增加了7.9%，创历史新高；来自欧盟国家的申请人数量增加了1.0%。尽管英国本土申请人数减少了1.1%，但由于国际学生数量猛增，英国高校申请人数整体上仍呈现出净增长趋势。数据显示，工商管理类学科的申请人数净增长率最高。

据英国高等教育统计局（HESA）数据显示，在赴英中国留学生所选择的专业中，最普遍的是工商管理类专业。这与英国文化教育协会发布的调查结果基本一致：在受访的中国留学生中，13％学习的是金融，11％学习的是管理学，8％学习的是市场营销。这些学科领域培养的都是目前中国比较紧缺的专业技能人才：摩根大通的一份报告指出，涉及IT、软件、会计、金融、市场营销和客户管理的服务行业预计将来会进一步壮大，并吸引大批专业人士。

有赖于伦敦作为世界最大金融中心之一的地位，英国的商科对留学生一直有着强大的吸引力。商科涵盖范围广，金融、会计、管理、市场营销、经济学等热门专业都属于商科。留学申请最好提前一年准备，想在下一年秋季到英国读商科的同学们，面对即将到来的新一个申请季，应该怎么选择专业？业内人士表示，可以根据自身情况，从三个角度进行选择。

按专业方向选择：注意本科背景的相关性

英国的会计与金融类专业是商科领域最热门的专业，对于申请者的成绩及学科背景要求较高，毕业于“211/985”学校的学生有优势。申请英国TOP 20学校金融类专业的学生，平均成绩最好达到80分以上（GPA 3.0以上），雅思达到7分或以上。申请会计与金融类硕士时，大学通常要求学生有相关专业的本科背景。国内有些专业看上去似乎属于金融、会计范畴，但容易被英国名校认为与金融的关联度不强，这是由于这些本科专业的课程设置，与金融、会计相关的专业课程太少，甚至不足课程总量的三分之一。比起美国大部分院校将会计专业与金融专业独立开来，英国的金融类专业设置更注重实用性，大多与会计、经济或投资等相结合。

琥珀教育广州分公司总经理何楚刚表示，由于金融与数理结合紧密，因此英国大学的金融类专业倾向于接受数学好的学生。近年，金融分析、金融投资硕士专业越来越热门，这些专业除了要求学生有金融背景之外，还重视学生所修的数学课程数量以及数学成绩。如果没有金融背景的理工类学生想在硕士阶段涉足金融类，则可以考虑英国的金融工程、金融数学专业，这类专业在金融类中对数学、计算机能力的要求最高，而没有那么看重商科背景。还有一些完全没有金融背景、数学能力也不突出的学生，则可以考虑申请一些偏向理论型的专业，例如金融管理。

按发展方向选择：注意学校课程导向

每个学校的侧重点不同，在官网介绍里可以看到，有些学校表示致力于培养学生的独立研究能力，有些学校表示跟企业合作频繁等，这些描述都能反映出学校的课程导向。不同专业之间的课程内容、上课模式、考试方式（试卷、论文、口头报告等），导师的专业领域等都有较大差异。因此，学生应该提前去学校的网站进行深入了解。同时，提早规划未来的发展方向，是在学科领域继续深造？还是毕业之后就找一份高薪工作？这些都会影响到专业的选择。

琥珀教育广州分公司项目经理黄慧表示，如果打算毕业后在英国从事金融会计类职业，学生通常要通过主流的会计师协会（ACCA，ICAEW，ICAS，ICAI等）中至少一家的考试。其中，ACCA（The Association of Chartered Certified Accountants）特许公认会计师公会，是目前世界上领先的专业会计师团体，也是国际上海外学员最多、学员规模发展最快的专业会计师组织。

英国有些大学的硕士专业，学生只要顺利完成学习，就可以申请免考ACCA基础课程中的几门或者全部课程，例如格拉斯哥大学、邓迪大学就有专业可以让9门ACCA基础考试全部免考。想备考ACCA的同学，可以有针对性地选择相关专业。

按学校背景选择：可参考是否有三重认证

常常有人将“罗素大学集团”比作“英国的常春藤”。另外，权威排名也是选专业的重要参考因素。琥珀教育广州分公司项目经理周廷岳表示，在学校综合水平相差不大的情况下，学生更应该关注专业的排名，如果学校在该学科领域内有优秀、影响力大的导师，不仅能接触到领先的学术知识，更有机会在未来找工作时得到导师的推荐而顺利很多。

在商科领域，还有一个重要的参考因素——三重认证。三重认证指世界三大权威机构颁发给商学院的认证，分别是AACSB（国际高等商学院协会）， AMBA（英国工商管理硕士协会认证）和EQUIS（欧洲质量发展认证体系）。能获得三重认证的商学院都是世界前1%的顶尖商学院，如伦敦城市大学（卡斯商学院）、卡迪夫商学院（卡迪夫大学）、兰卡斯特商学院（兰卡斯特大学）、爱丁堡大学商学院（爱丁堡大学）等。伦敦城市大学的综合排名虽然不算很高，属下的卡斯商学院被《卫报》评为英国三大商学院之一，并与世界商科第一的伦敦商学院（LBS）共享教育资源，是名副其实的欧洲，乃至世界上顶尖的商学院之一。

周廷岳表示，英国通常是本科3年，硕士1年，学习时间转瞬即逝。有些学生可能感觉刚进学校不久，就要面对毕业和毕业论文了。英国商科对学生入学前的录取要求高，对学生毕业时的论文质量同样要求严谨，因此，提前打好学术英语基础，学会论文写作方法很重要。（记者 刘丽琴）

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