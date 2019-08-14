法媒：中国学生出国留学梦催生造假产业

法新社8月12日文章，原题为“中国的常春藤联盟梦想助燃利欲熏心的招生行业”。从招徕“枪手”到伪造体育资质和慷慨“送礼”，中国的招生中介正为富裕家庭出谋划策，通过各种“捷径”确保获得外国大学的入学名额。尽管这种服务价格不菲，高达数万美元，但该行业仍在野蛮生长。

这从今年发生在美国的一些高校招生丑闻中可见一斑：一个中国家庭向招生中间人支付了650万美元，将其女儿送入了斯坦福大学;另一个中国家庭为耶鲁大学的一个入学名额支付了120万美元。

为对外国高校趋之若鹜的中国家庭提供此类建议并非稀罕事。“在招生界，这被称作‘送礼’而非贿赂。最低价位为1万美元，平均礼金约为23万美元，”一位前大学招生顾问表示。

某招生中介机构的在职和前雇员表示，他们为学生家长提供“找捷径”的建议，以绕开传统的入学程序。一名顾问坦承，他们曾指导家长如何“美化”成绩单，伪造体育成绩，让职业写手修改(孩子)惨不忍睹的论文等。

付娆(音)的家长为她的入学顾问支付了25万元人民币。服务套餐包括如何与教授通信的建议，参加哪些课程以确保她能在高中成绩单上填满“A”，以及如何聊美式橄榄球等。这一过程历时18个月，在此期间，她还参加了4次美国大学入学考试SAT，以便能拿到所需的分数。与此同时，一名职业编辑还为其润色入学论文和简历。不仅如此，在顾问的建议下，她还曾到柬埔寨一家孤儿院当志愿者。“许多学生到(中国的)农村学校当志愿者，所以我不得不另辟蹊径，以使我的申请脱颖而出”，16岁的她解释说。

中国家长们表示，他们愿意为招生服务慷慨解囊。随着收入增长，如今即便是较小城市的家长也渴望让子女接受世界一流的教育。目前美国的国际学生中近1/3来自中国;在英国，中国留学生是最大的国际学生群体，过去一年来自中国的申请数量骤增30%。“但如今在中国，拥有外国大学文凭并不一定意味着更好的就业前景”，一名招生咨询人士说。(王会聪译)

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